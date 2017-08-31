摩拜共享单车宣布进军泰国市场

中国共享单车公司摩拜30日在曼谷召开新闻发布会，宣布将以泰国农业大学为起点向泰国民众和外国游客提供无桩共享单车服务，为解决曼谷市的交通问题作贡献。
摩拜共享单车创始人之一兼首席技术官（CTO）夏一平在发布会上介绍了摩拜单车的优势，包括物联网与集成了GPS定位和通讯模块的智能锁等等，他表示这样的技术可以实现实时监测骑行者的速度以保障客户的骑行安全等，希望摩拜单车能在曼谷解决出行的“最后一公里”问题。
同时，摩拜与泰国农业大学、尚泰集团和AIS电信公司签署了合作备忘录，近期将在农业大学开展试点服务。
此前已进入泰国提供无桩共享单车服务的公司有新加坡的oBike和ofo，两家目前分别只在曼谷市北郊的一所大学校园里提供服务，oBike此前一度尝试在曼谷市区街道摆放共享单车，但遭到曼谷市政府的收缴。
夏一平在接受记者采访时说未来摩拜的服务肯定不会局限于大学校园，目前只是计划先在拥有近7万学生的农业大学内进行试验，此后通过与政府及相关方的协调再逐步拓展至尚泰集团旗下的购物中心等曼谷市其他区域乃至泰国其他城市。
面对自行车道不足等基础设施问题，他认为摩拜在新加坡、英国曼切斯特等地的“成功模式”有利于在曼谷实现推广，包括与政府的协调，而在此前同样拥有基础设施问题新加坡，政府在无桩共享单车进入后已经开始规划更多自行车道、设置自行车停车点。
针对曼谷天气炎热，市民出行较少使用自行车的现象，夏一平依然对共享单车在曼谷的推广充满信心，说，“从一个点到另一个点的出行，如果服务足够好，价格足够便宜，客户没有理由不选择这样的出行方式。”
泰国农业大学学生帕林亚则说，目前泰国人越来越注重健康和绿色出行，他说共享单车在泰国的还是很有前景。
泰国农业大学校长仲拉则在发布会上说，希望像摩拜这样的中国创新型创业公司能给本校的学生带来启发。
摩拜在泰国的资费为每30分钟10泰铢（约2元人民币）。
据摩拜介绍，目前已在全球160个城市开展了服务，拥有1亿注册用户，拥有700万辆联网的单车，每天提供超过2500万次出行服务。（新华社）
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