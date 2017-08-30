新加坡人90%以现金为支付的第一选项

尽管新加坡政府正在力推电子支付，以支持智慧国愿景，但一项调查显示，90%的新加坡人以现金作为支付的第一选项，只有很少一部分人以电子支付作为常规支付手段。
这是电子支付服务公司PayPal的一项调查显示的结果。
紧接现金支付后，新加坡人喜爱的支付方式依次是，74%的新加坡人青睐传统的支付方式，如银行转帐和互联网银行；61%的青睐使用信用卡支付。
不过，只有43%的新加坡人表示，会经常使用现金。这比亚洲57%的平均水平低。受访者表示，这主要是因为他们经常带不够钱，和在提款机排队等候的时间太长。
在电子付款方面，新加坡被中国远远抛在后头，48%的中国人表示，会经常使用电子付款或手机钱包。相比之下，新加坡只有3%的人会这么做。香港则有6%，亚洲平均为12%。
新加坡受访者不愿采用电子支付的原因，51%是考虑到隐私问题，36%表示电子付款的步骤过于繁琐。
在中国，只有25%的受访者表示会经常使用现金，香港则是44%。
PayPal是在亚洲的中国大陆、香港、印度、印尼、菲律宾、泰国和新加坡，针对4000名消费者和1400个商户展开调查后，得出上述数据。其中，在新加坡调查了500名消费者和200个商户。
不过，新加坡人对电子支付的认知度非常高，2/3消费者知道至少一种电子支付方式，82%使用过电子支付。
但是，调查报告指出，有趣的是，高认知度和过多电子支付选择，反而成了接受电子支付的障碍。最近几年，各种电子支付方式层出不穷，如无接触式手机支付、二维码支付以及手机应用支付。
PayPal指出，新加坡过多的支付方式以及缺乏互通性，可能导致很多人以自己舒服的方式支付，这就是现金。
PayPal呼吁政府和业者推动整合各种支付方式，来解决不同支付方式不互通的问题。
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