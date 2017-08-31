不顾正在剖腹产的孕妇 两医生手术台边吵翻天 新生儿夭折

8月29日，印度拉贾斯坦邦西部城市焦特布尔的乌美医院，一孕妇即将分娩，紧急接受剖腹产手术。而正在此时，发生一起手术室闹剧。两名医生为紧急送医的孕妇实施剖腹产手术时却为之前的一台手术发生激烈争吵，脏话不断，更停止手术。
一名参与手术的护士用手机拍摄了令人汗颜的这一幕。长度为1分22秒的视频中可以看到， 两名医生站在手术台边，气急败坏地相互谩骂，情绪十分激动。甚至不顾正在剖腹产的孕妇，专心吵架。 周围有护士不断提醒，此刻应该先做手术。
而此时，全麻醉的产妇就躺在手术台上，浑然不知发生了什么。
争吵持续了数分钟。孕妇最终产下婴儿，但新生儿因严重窒息没能存活。
这段视频发布后，引起巨大争议。乌美医院负责人表示，手术过程中发生任何不专业或不道德的事情，都是不可接受的，目前医疗主管部门已介入调查，将对此事展开调查。不过他指出，产妇送医时已处于危殆状况，因此婴儿的死亡和手术室吵架之间是否有关联，还有待调查结果出炉后公布。
目前，两名医生已受到初步处罚，一名被勒令停职，另一名被调离原岗位。
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