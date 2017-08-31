中菲海警“亲密”互动：大陆海警船或9月访菲

台媒称，菲律宾总统杜特尔特上任后，致力与大陆改善关系，目前传出中菲海警已经携手开始一项联合海上执法行动，中国大陆海警船也可能在9月访菲。菲律宾海岸防卫队发言人巴里洛表示，已收到总统杜特尔特指示，将与大陆海警合作，并签署合作协议。
据台湾中时电子报8月30日报道，巴里洛表示，改善与中国大陆的关系，有助菲律宾海岸警卫队打击海盗、恐怖主义和非法毒品的能力，这些都是杜特尔特总统想解决的当务之急。
《菲律宾星报》日前引述巴里洛的话称，杜特尔特总统去年访问中国大陆以来，菲律宾海岸防卫队与中国大陆海岸警卫队就建立了良好关系。同时，菲律宾也同美国海岸警卫队保持良好关系。
巴里洛表示，菲律宾海岸警卫队已收到总统指示，将与中国大陆海岸警卫队合作、签署合作协议，“我们有来自总统的明确指示，我们的行动符合杜特尔特总统的指示。”
事实上，早在去年5月，菲律宾海岸防卫队就已派出20名军官，到中国大陆进行为期两周的执法训练。今年9月，1艘中国大陆海警船也可能会访问菲律宾。
报道称，中国大陆驻菲律宾大使馆2月底曾发布，2月20日至22日，中菲两国在菲律宾苏比克举行“海警海上合作联合委员会”第二次筹备会暨成立会议，双方同意在打击毒品贩运等跨国犯罪、海上搜救、环境保护等领域开展多种形式的务实合作，双方还建立了热线机制以增进商定领域沟通。
报道称，在当时的筹备会上，双方已同意，为加强中菲两国海警交流与合作，同意于今年开展高层访问、舰艇访问、联合演练及能力建设等活动，中国大陆海警也邀请菲律宾海警司令于今年访华。
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