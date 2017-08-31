欧洲城市“漫步传统”被恐怖主义破坏

英国《金融时报》网站8月29日发表题为《恐怖主义危及欧洲城市的漫步传统》的文章称，“可步行性”是欧洲城市规划的中心原则，但如今随时可能遭受袭击让这种步行传统陷入危险之中。
文章称，各种隔离屏障正在欧洲各地涌现。最近，一名恐怖分子驾驶货车在巴塞罗那的兰布拉大道冲撞行人，数小时后，马德里方面在西班牙首都的太阳门广场摆上了巨型花盆。通向米兰大教堂的埃马努埃莱二世回廊的入口被“新泽西”堵住——意大利人之所以这样称呼它们，是因为美国新泽西州最先使用这种模块化的混凝土车道隔离墩。
曾发生过迄今最为严重的汽车恐怖袭击事件的尼斯，最近设置了一道防止卡车冲撞的白色柱状护栏，将“英国人散步大道”隔离开——去年的法国国庆日，86人在此遇难。今年已经遭受两起恐怖袭击的英国，用水泥墩加强了对桥梁上的人行道的保护。
文章称，对欧洲典型特征——散步、漫步者和滨海步行大道——的难以界定的险恶威胁，加深了无辜生命（游客、购物者和欢庆人群）陨落带来的刺痛。
“可步行性”已经成为城市规划的中心原则。一项研究表明，居住在适于步行的地方的人每周从事体育活动的时间比不住在此类地方的人多100分钟。扎克伯格和已故的乔布斯都推崇的“走动式会议”，如今已成为硅谷等地激发创造力的时髦方式。
不用说，随时可能遭受袭击的威胁，让这种适于步行的户外世界主义传统陷入危险之中。
文章称，漫步的本质在于它应该是让人放松的——在巴黎，散步催生了漫步者的理想，即作城市生活悠闲的观察者。在米兰，漫步穿过埃马努埃莱二世回廊和米兰大教堂，是人们在文明社会中每周的必修课。恐怖主义的威胁已经让一些惶恐的巴黎林荫大道咖啡店的主顾转向人不那么多的地方、驾车或者窝在家里的沙发上。对那些敢于冒险外出的人来说，他们不得不时刻注意货车里是否藏有恐怖分子，使得人们在文明城市漫步时无法再毫无压力地观察人群。
当然，当地政府需要保护公民免遭意外威胁的伤害。因此，许多步行街道出现了新的路桩。
麦肯齐在19世纪20年代写道：“谁能穷尽对漫步的赞美？它可以立刻带来一种宜人而单纯的愉悦，甚至最穷的人也不会被排除在外，它是一个被社交和互相观察软化和洗炼的公共礼仪学校；它是一个家人和朋友见面的场所，有如一块中立之地。”
文章称，人们现在不得不将这一无辜中立之地武装得像潜在的战场一样，从中可以看出恐怖分子对欧洲的冲击有多大。
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