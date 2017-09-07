七名中国工人被骗往马来西亚，因拒当黑工被赶出宿舍滞留机场

据马来西亚《中国报》消息，近日，7名中国籍工人赴马来西亚务工却被中介诈骗，宁愿回国也不愿当黑工，竟遭无良承包商驱赶出工地宿舍，被迫滞留马来西亚士乃国际机场等待回国。
据悉，这7名中国工人都来自中国山东日照市莒县。
不愿沦为黑工被赶出工地宿舍
7名工人接受记者采访时表示，他们在中国支付中介9000元人民币后，让中介购买往返机票，并安排到马来西亚柔佛州新山的建筑工地打工。
“中介告知我们，会先办旅游签飞马来西亚，抵达后再申办工作签证。”不料他们于8月22日抵达新山一个建筑工地后，中介原先答应的承诺并未兑现，包括没替他们申请工作签证、打工的公司并非中国公司、冷气宿舍变风扇宿舍、包伙食变自费。
工人指出，承包商告诉他们，只要在工地范围，就不会被执法人员抓获，一旦走出工地范围被抓，可能会坐牢。他们称，“听到这些，宁愿回国也不当黑工，担心万一被抓就糟糕。”7人当中，只有两人有工作，1人只做了1天，另1人做了3天，但都没拿到工资。
他们表示，因为不愿沦为黑工，承包商驱赶他们离开工地宿舍，要他们自费乘车到士乃国际机场。
盘缠用尽获好心人捐钱买面包充饥
待在马来西亚约9天，7名中国籍工人盘缠用尽，幸获好心人援助约77元买面包，7人共享两条面包充饥。
据他们反映，当初要来马来西亚工作，中介告知他们不必带太多盘缠，待工作后就能赚取零钱，不料却遇上这样的遭遇。其中一名工人介绍说，他们不必再花钱购买回程机票返回中国，只是要在机场滞留到9月3日晚上9时30分才能回国，由于行李太多，一些被迫丢弃，只能拿贵重的物品。
据这7名工人介绍，之所以会来马来西亚工作，主要是这里工资较高，多挣一点钱，改善家人的生活，却被中介骗了，“现在我们希望只要能回家就好”。
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