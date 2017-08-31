中国A股实现凤凰涅槃 或已开启上涨趋势

美媒称，曾经是一样企业两样天，一边是离岸股价节节攀升，一边是A股市场死水微澜。不过，这一反差已经就此结束。
据彭博新闻社网站8月30日报道，从首尔到香港，随着各地股市因为避险风潮而纷纷下跌，上证综指却成为全球基准指数中为数不多的上涨者，充分说明几个月前还处于下跌势头的中国股市发生了多大的变化。
报道称，中国A股市场一直被高估值困扰，而进入2017年，随着政府的去杠杆政策和对人民币的担心导致资本外流，A股市场面临更大压力。但亚洲其他地区的股市上涨降低了离岸股票的估值诱惑，且人民币正在走强，这种转变让全球第二大股票市场实现了凤凰涅槃。
在8月份，上证综指与以离岸中资股为主的MSCI中国指数并驾齐驱。后者8月29日出现下跌，因为其中的科技股遭抛售。两个指数的市盈率差距本月缩小至近三年最低水平，使部分投资者预计A股今年剩余时间的表现将会超越离岸市场。
据彭博社的报道，瀚亚投资驻香港的基金经理肯·黄（音）本月早些时候接受采访时表示：“离岸股票的上涨可能让它们估值过高，人们现在转向市场中的价值部分——那将是内地的中小盘股票。它们一直表现不佳。”瀚亚投资是英国最大保险公司保诚集团的亚洲资产管理子公司。
对于黄来说，A股的吸引力在于前期涨幅没有跟上。上证综指今年上涨8.4%，而MSCI中国指数上涨了39%，背后有香港上市的互联网游戏巨头腾讯及其在纽约上市的电商竞争对手阿里巴巴股价大涨的功劳。
黄说，虽然全球股市今年继续大涨，但内地股市却在徘徊，而这种“缺乏相关性”非常引人注目。他说：“人们正在寻找与其他市场相关性较低的市场，而A股就符合这种情况。”
但是，在凯基证券分析师陈浩看来，是估值差距的缩小让他笃定A股在短短两三个月时间内的表现将超过香港上市的中国股票。上海股市目前市盈率为18倍，而MSCI中国指数为17倍，高于年初的13倍。
陈浩说，香港的货币与美元挂钩，港股市场由于美元的下跌，“近期面临更大风险”。他表示：“更高的估值，加上美联储缩表可能推动美元走高，会引发港股的回调。”
报道称，在A股开启上涨趋势的7月初，彭博社对分析师进行了一次调查，大家预计上证综指本季度将保持稳定，较二季度末上涨3.1%，因为MSCI决定在明年将A股纳入其全球指数，激发市场热情。
外国投资者进入中国A股的主要途径是沪港通和深港通。在过去5个月，北向交易稳步增长，海外投资者在8月日均购买12亿元人民币A股，高于3月的6.15亿元。
沪深300指数已经从5月的4个月低点上涨了15%。得益于这个亚洲最大经济体的复苏和大宗商品价格的上涨，从中国石油到中国平安，各家公司业绩强劲，帮助推动了A股近期的涨势。
不过，在瑞信证券驻香港的A股策略师陈李看来，虽然A股在9月和10月的表现可能强于海外中资股，但中国的经济增长前景还是未知数。
他说：“对中国2018年的经济形势预期是有一点争议的——我担心年底市场的表现，因为经济增长可能会下滑。投资者可能会在11月和12月开始消化这个预期。”
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