约瑟夫·奈：与中国等各方合作 美国才能发挥优势

日本《读卖新闻》8月18日刊登哈佛大学教授约瑟夫·奈题为《美国应通过与他国合作发挥自己的优势》的文章称，中国正在崛起，但美国今后仍将继续作为最强大的国家，只不过不能像过去70年那样行事。美国不应作为“压制他国的力量”，而应摸索成为“通过与他国合作来发挥优势的力量”，但特朗普政府似乎没有很好地理解这种现状。
文章称，在当今世界，应对“非国家主体”的重要性越来越强。气候变化、网络空间的准则、反恐等都不是一国之力能够解决的。美国必须与中国、欧洲和日本进行合作。
不仅从人口统计角度，即使在人工智能、大数据等下一代信息技术研究方面，美国也是处于世界最前沿，今后将继续拥有这种优势力量资源。然而，如果特朗普背对世界，美国的优势资源将失去意义。
文章称，特朗普退出《巴黎协定》是一个非常糟糕的决定。美中在巴黎的接近成为谈判取得成功的关键，包括印度在内的其他国家也参加了谈判。中国展示了能够为作为世界环境做出贡献的姿态。现在美国立场的转变何其具有讽刺意味。
文章称，中国的崛起今后仍将继续下去。在创造公共财富方面，美中能否协调合作是关键。
重新来看2016年的美国总统大选，特朗普是第一位对二战后建立起来的国家和国际组织间的同盟制度提出质疑的候选人。尽管如此，关于同盟关系，特朗普应该不会像选战中主张的那样，对同盟关系进行破坏。
特朗普在5月北约组织峰会上，没有明确支持规定集体自卫权的北大西洋公约第五条，浪费了价值和理念这个“软实力”，但同盟关系应该还是会持续下去。考虑到不可预测的俄罗斯，对于欧洲的安全来说，与美国的关系是最重要的。
文章称，另一方面，由于德法的纽带加强，欧洲应该能够在防卫层面发挥更大作用。翻阅欧洲的历史，过去虽然遭遇过很多挫折，但后来又都实现了复兴。德国总理默克尔与法国总统马克龙如果能够重新让德法关系焕发活力，欧洲的存在感无疑将会增大，或许能够挽回因英国脱欧失去的势头。
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