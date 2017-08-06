特朗普“重锤”破坏美国与亚洲关系

澳大利亚东亚论坛网站8月28日刊发美国加利福尼亚大学伯克利分校教授T·J·彭佩尔的文章《特朗普“抡起”破坏美亚关系的“重锤”》称，美国和东亚几乎没有分析人士预见到特朗普政府对于美国与亚太关系复杂和长期存在的机制造成如此巨大破坏的速度。在上台的最初六个月里，这个政府正在迅速抛弃美国外交工具箱中许多最具价值的工具。
文章称，这种破坏是从最顶部开始的，外交政策和亚太地区成为次要问题。国防部长马蒂斯、国务卿蒂勒森和国家安全顾问麦克马斯特努力试图促进外交政策的一致性。许多外交政策专家拒绝加入政府，令主要机构和大使馆缺乏高级的任职者。同时，政府计划将国务院的预算削减30%，美国长期以来在东亚的对话者对于美国将保持地区参与不受影响的承诺感到半信半疑。
相反，白宫却给予了“美国优先”这一排外口号以最高的优先级。特朗普就职仅三天就发布了一项行政命令，宣布美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。随后，特朗普又宣布美国退出巴黎气候协议，以回报“气候变化论反对者”以及天然气、石油和煤炭企业和反多边主义者对他的支持。
文章称，特朗普政府与奥巴马政府将亚洲作为外交政策重点的战略彻底决裂，后者的政策重点是“再平衡”政策、重视东南亚、拥护多边主义以及与中国“接触和防范”。特朗普将东亚排在击败“伊斯兰国”组织和改善与俄罗斯关系之后的地缘政治问题的第三位。于是东南亚被忽视；多边主义遭到蔑视；中国受到一场贸易战的威胁。
文章称，更令人担忧的是新政府对日本、韩国和澳大利亚这些长期盟友令人不安的攻击，以及对《韩美自由贸易协定》和《北美自由贸易协定》的挑战。所有这些不但没有被盛赞为一个能够确保美国优势存在的地区稳定的互利基础，而是被抨击为失败的商业交易。
文章称，特朗普政府正在终结有着70年历史的地区伙伴关系、机构忠诚度和软实力吸引力。核心盟友只能获得冷淡和交易性的支持，东南亚国家被无视。中国已经很强大的影响力正在加速扩张，而政府的无能则增加了误判与朝鲜等对手关系的风险。
文章称，美国的外交政策正在为2016年11月8日的选举结果付出惨痛的代价，然而在那场选举中并无任何发言权的东亚国家可能会发现自己是大输家。
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