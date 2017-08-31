特朗普宏大税改目标缺乏细节料难落地

美国总统特朗普30日公布其税收改革目标，希望通过税改重振美国实体经济。不过，观察人士普遍不看好他宏大而缺乏必要执行细节的税改计划。
上任已7个多月的特朗普在推动重大改革方面迄今仍乏善可陈。在医改失利之后，税改成为特朗普政府下一项重大任务。特朗普当天亲赴美国中部密苏里州斯普林菲尔德市为税改造势，并公布了四大改革目标：简化税法、降低公司税、为中产阶级减税、鼓励美国企业将囤积海外的利润汇回国内。
美国税法之繁杂可谓冠绝全球。特朗普说，90%的美国人需要专家帮助报税。如今，单是指导居民报税的说明就长达241页，而1935年只有两页。
复杂难懂的税法给居民和企业带来巨大经济负担。白宫援引研究机构的数据说，目前纳税人每年花在税法合规上的时间多达60亿个小时，合规成本高达2620亿美元。
简化税法、降低合规成本、堵住税收漏洞，这些是美国共和、民主两党一致的改革目标。问题人人知道，改革年年都谈，但如何简化美国叠床架屋、日趋复杂的税法，特朗普却没给出操作方案。
特朗普表示，希望把美国公司税率从35%大幅降至15%。目前，美国公司税率在经合组织35个成员国中高居第一，这无疑降低了美国对企业的吸引力。
不过，公司税并非越低越好，因为税改最难之处在于，税收不能只减不增，否则政府将债台高筑。美国媒体此前报道说，政府负责税改的官员倾向于将公司税率降至20%至25%。这一区间虽高于特朗普定下的15%的目标，却更具操作性。
此外，为中产阶级减税固然有利于经济，但特朗普当天并未详细说明哪些收入阶层在减税范围之列。分析人士指出，参考共和党以往的改革记录，给富人减税往往才是其减税倡议的真正目的。
对此，国会参议院民主党领袖舒默日前表示，反对任何借中产阶级之名为最富有阶层减税的方案。参议院45名民主党人也表示，将对任何给富人减税和增加赤字的方案投反对票。
对于美国企业在海外囤积的巨额利润，特朗普也表示将予以解决，但同样缺乏操作方案。目前美国大型企业囤积在海外的利润高达2.6万亿美元。降低公司税并不能一劳永逸地解决这一痼疾，因为这还涉及改革美国的全球征税体制。
一家美国企业在外国经营所得的收益，不仅要向当地政府纳税，如果企业将利润汇回美国还需再向美国政府纳税。这种双重征税体制才是美国企业被迫将利润囤于海外的症结所在。小布什政府期间，曾一度为企业汇回利润“特事特办”，但由于未能改革税收体制，最终导致海外囤积利润总额累积到目前的天文数字。
分析人士指出，税收改革知易行难，因为税收问题关乎全体国民，具有高度政治敏感性。这也就是为何自1986年里根政府大规模修改税法之后，美国30余年来未能再有大的改革动作。
去年特朗普赢下大选、共和党同时掌控国会参议院、众议院，分析人士曾一度乐观认为美国迎来三十年来最好的税改机遇。众议院议长、共和党人保罗·瑞安早在去年6月就拿出了改革方案，可惜因党内分歧和特朗普反对而不了了之。
减税幅度究竟该有多大？本次税改应当实现永久性改革目标，还是退而求其次接受临时性改革结果？在减税的同时如何实现收支平衡？国会共和党人、民主党人之间，国会共和党人和特朗普政府之间，都充满分歧。
特朗普当天虽然表达了雄心勃勃的税改决心，但美国税改的历史一再证明，改革缺的不是决心，而是切实可行的具体方案。（新华社）
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