中俄军事合作正在削弱美国“特权”

俄新社7月31日发表记者亚历山大·赫罗连科的文章《中俄飞行员准备好保卫共同天空》称，中国空军将致力于在联合战术演习、联合反导防御等多个领域与俄罗斯空天军发展双边交流与合作。
文章称，俄罗斯空天军总司令维克托·邦达列夫此前高度评价了与中国在航空领域的合作。中国飞行员在技术上与俄飞行员相近，对俄罗斯飞机和直升机很熟悉。中国人民解放军购买了不少俄制武器，还实现了本地化生产。在复杂形势下，两个友好国家在经济上相互帮助是一件好事。如果它们愿意用武力捍卫共同利益，那就更好了。
文章称，地缘政治形势迫使中俄从联合经济项目、传统军事技术合作迈向共同军事战略。中俄同在一片天空下，必须尽可能地利用两国战机和反导系统的合力来抵御各种威胁。联合演习证明，两国有能力在广大区域开展高水平的战斗协作。
文章称，中俄海军合作的活跃程度令人难以忽视。中俄飞行员在“第五大洋”（指共同天空）合作的崭新前景也已经展开。俄罗斯将向中国提供最新的苏-35战机和S-400防空导弹系统。除了价值数十亿美元的合同之外，这还意味着俄方将为中国培训专业人员，分享武器及其运用战术的秘密。未来，中俄可能在东部建立联合防空反导系统或针对第三国的军事禁区。两国还宣布将在2017年举行第二次联合反导演习，以维护地区安全和稳定。
文章称，俄罗斯空天军和中国空军都令美国担心不已。美国《国家利益》杂志指出，中俄新一代远程空空导弹对美国航空兵指挥网络的最重要环节构成威胁。美国人担心自己很快将无法自行宣布某国为“流氓国家”，并肆无忌惮地轰炸它们。可以断言，俄罗斯空天军和中国空军的合力将显著削弱美国在亚太和欧洲战区开展空中行动的“特权”。
文章称，中国国防计划的成功毋庸置疑。同时，俄罗斯可以也应当帮助中国在东部边境建设这支友好力量，参与打造主要面向太平洋（和美国海军基地）的“第二长城”。很多已经成为现实。
今年6月，中俄防长还签署了2017-2020年两国发展军事合作的“路线图”。计划是可以实现的，历史是令人乐观的。文章称，莫斯科和北京在一系列全球和地区安全问题上的密切交流证明，两国的信任和军事合作水平已经达到可以开展联合行动的水平（只要有政治决定）。如今，中俄在国防领域的合作正在限制美国的扩张能力并改变世界。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost