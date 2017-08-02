中国最大智能机器人仓库启用：拣货效率提三倍以上！上午下单下午到

近日，号称中国最大的机器人仓库开始投入使用。
上百台机器人集中运行：拣货数量可翻倍
该仓库由菜鸟网络打造，拥有机器人上百台，它们相互之间既协同合作又要独立运行。 当消费者下单之后，仓库内的机器人会接到指令。然后它们自动前往相应的货架，并将货架拉到拣货员面前，由拣货员将消费者购买的物品放置在购物箱内，随后进行打包配送。
每一台机器人能顶起的重量可达500斤，同时还能灵活旋转。现在相当于每个货架的四个面都能存储商品，仓库储量大大提升。
而机器人与拣货员搭配干活，一个拣货员一小时的拣货数量则比传统拣货员多了至少三倍。
拣货员每天不用再跑“马拉松”
一位在传统仓库内工作过的拣货员表示，行业内拣货员都是计件制，拣货越多收入越高，因而不少年轻人都会尽量多跑步多拣货。他曾经最多的时候一天要走六七万步。
现在，机器人代替拣货员的跑步工作。拣货员只需要在拣货台拣货，一天下来，步数只在2000步左右。
也有人在智能仓库与传统仓库做过测试，在7个半小时的工作时间内，传统仓的拣货员拣货1500件，要走27924步。而智能仓内的拣货员拣货已达3000件，仅走了2563步。
这样看来，机器人的投入使用，不仅减少了拣货员的体力支出，还大大提升了工资效率。
菜鸟网络将快速复制机器人仓库
这背后，与一套精密的机器算法不无关系。菜鸟网络高级算法专家胡浩源介绍说，几十台和上百台机器人在一起的难度是不一样的，更多的机器人意味着分配任务难度大增加。
“因为要合理地将每个任务分配给对应的机器人，从而实现整体任务完成效率的最优，还要防止机器人之间可能的碰撞、防止部分区域出现机器人拥堵、死锁等。”胡浩源说，“在智慧仓内，货架的位置会根据订单动态调整，调动机器人时也是就近调配，最大程度上保证了仓库内的运作效率。”
目前，这已代表着中国机器人仓库的最高水平。菜鸟方面表示，接下来会在更多仓库内复制这一模式，让更多人可以享受到机器人带来的高效。
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