法国总统马克龙遭遇民意阻力 放弃为夫人设官职

外媒称，据政府官员称，法国总统马克龙的妻子布丽吉特不会正式成为法国第一夫人。
据英国《每日电讯报》网站8月8日报道，这一决定违背了马克龙在选前作出的给予其妻子正式职务的承诺。在政府即将通过禁止议员雇用家庭成员担任助手的法案之际，这一承诺尤为引人注目。
在过去两周28万人签名请愿、试图阻止马克龙夫人领取薪水后，政府似乎作出了让步。
法国政府发言人克里斯托夫·卡斯塔内8日晚在推特上强调，马克龙夫人不会担任正式职务。他写道：“布丽吉特拥有自己的角色和职责。我们会尽力做到根据她的意愿、透明地描述她的职能。”“不会修改宪法，没有新的资金，也不会发给布丽吉特薪水。不再虚伪。”
消息人士说，总统表示会在未来几天明确马克龙夫人的角色。
另据法新社8月8日报道，法国总统马克龙要给第一夫人布丽吉特一个“实实在在的地位”，这让世界各地的第一夫人成为人们关注的焦点。在有些情况下，第一夫人在幕后发挥着影响力，甚至还有一些第一夫人上台执政。
除君主制国家以外，欧洲国家领导人的伴侣往往谨言慎行，不享有特殊的地位，有些甚至继续工作。
在英国，首相特雷莎·梅的丈夫仍在从事银行界的工作。
比利时首相夏尔·米歇尔的伴侣阿梅莉·德鲍德伦吉安拒绝扮演第一夫人的角色，而是继续在政府部门工作。
另一位以行事低调出名的领导人伴侣是德国总理默克尔的丈夫、物理学家约阿希姆·绍尔，他被戏称为“歌剧魅影”。
美国第一夫人虽然并不真正领取薪水，不过拥有可以自行支配的资金。她在白宫有自己的办公室，还有像办公厅主任和新闻秘书这样的工作人员。
在尼加拉瓜，丹尼尔·奥尔特加担任总统，他的夫人罗萨丽奥·穆里略担任副总统。
2007年在阿根廷，克里斯蒂娜接替她的丈夫基什内尔，担任阿根廷总统。
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