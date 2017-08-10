美国商务部拟对中国产铝箔加征反补贴税

法媒称，美国商务部8日宣布，它将对产自中国的铝箔征收16.5%～81%的初步关税，因为美国发现这些进口产品获得了补贴。
据法新社华盛顿8月9日报道，美商务部在一份声明中援引商务部长威尔伯·罗斯的话说，该部“将下令美国海关和边境保护局根据这些初步税率对中国铝箔的进口商征收保证金”。
官方数据显示，2016年，美国从中国进口了总价值3.89亿美元的铝制品。
此前，特朗普政府今年春天对从中国进口的铝箔发起了反倾销调查，调查将于10月24日作出最终决定。
报道称，罗斯说：“美国致力于自由、公平和互惠贸易，并将继续验证促使我们作出这一决定的信息。如果其他国家的不良贸易做法试图损害我们的重要行业、工人和企业，特朗普政府不会袖手旁观。”
这一调查独立于4月发起的另一项调查。那项调查针对的是，铝制品倾销和非法补贴是否正在威胁美国经济和战备工作。
同钢铁一样，铝是美国军方使用的一种重要材料。
报道称，美国制造商一直要求对中国进口产品征收关税。它们争辩说，政府补贴导致了全球性的供应过量。
特朗普总统在选战中曾承诺，美国将对中国收紧贸易政策，以夺回制造业的就业岗位。
但上任至今，他并未在这方面采取重大举措。他倾向于采取较温和的态度，以便在约束朝鲜方面争取中国的合作。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost