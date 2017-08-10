伊朗无人机“骚扰”美航母：逼近F-18有撞机危险

美国国防部网站8月8日报道称，美军中央司令部官员称，隶属于第147战斗攻击机中队、被部署在美国“尼米兹”号航母上的一架F/A-18E“超级大黄蜂”战机，8日在波斯湾中部的国际空域执行任务时，与一架伊朗QOM-1型无人机发生了不安全和不专业的相遇互动。
官员称，尽管美国海军一再通过无线电要求伊朗QOM-1型无人机离开“尼米兹”号航母周围固定翼战机展开飞行活动的区域，但这架无人机仍在一架F/A-18E“超级大黄蜂”战机附近进行了不安全和不专业的高度改变，当时这架F/A-18E战机正在“尼米兹”号航母上空等待降落。F/A-18E战机设法避免了与无人机相撞，两者分离时水平距离约为200英尺（1英尺约合0.3米），垂直距离约为100英尺。
中央司令部官员称，QOM-1型无人机在已知的美国航母固定翼战机展开飞行活动的区域内进行不安全的操作，并与美军战机保持相同的高度，带来了撞机的危险，这违背了国际海上惯例和相关法律。
官员称，这起事件是今年美国与伊朗海军之间第13起不安全和不专业的相遇互动。
美国之音电台网站8月9日报道称，美国海军和美军中央司令部8日表示，一架伊朗无人机在波斯湾逼近到美国海军一架战斗机30米以内的距离。
美国海军一位官员告诉美国之音，这起事件是“单个突入事件”，但是这架无人机当时在航母周围区域飞行了大约3个小时。这位官员还说，事件发生时这架无人机并没有携带武器。
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