研究称吃巧克力或可预防糖尿病

英媒称，新研究发现，巧克力或许可以预防糖尿病。
据英国《每日邮报》网站8月29日报道，研究发现，可可中的化合物表儿茶素单体可以刺激特定细胞的胰岛素分泌，这种化合物还能减轻肥胖，并增加动物应对高血糖的能力。
研究人员说，尽管目前仅进行了动物试验，但人类也许可以通过摄取更大剂量的这种化合物而受益。
研究报告的作者、杨伯翰大学教授杰弗里·特塞姆说：“也许你需要摄入大量可可，但又不希望摄入大量糖分。那么可可中的这种合成物就是你需要的。”
这项研究建立在弗吉尼亚理工大学先前研究成果的基础之上。此前，弗吉尼亚理工大学的研究人员给被喂食高脂食物的动物喂食这种化合物。他们发现，表儿茶素单体能够减轻肥胖，还能改善动物应对高血糖的能力。
杨伯翰大学的研究人员在评估其原因时发现，表儿茶素单体提高了β细胞分泌胰岛素的能力。
特塞姆教授说：“这种化合物可以保护β细胞，并提高它们抗氧化的能力。”
他说：“表儿茶素单体让β细胞中的线粒体更强大，线粒体可以产生更多三磷酸腺苷（ATP，细胞的能量来源），由此分泌更多的胰岛素。”
研究报告的共同作者安德鲁·尼尔森说：“这些研究结果将帮助我们更有效地利用食物或补充剂中的这些化合物，以维持正常的血糖水平，甚至可能延缓或防止2型糖尿病的发生。”
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