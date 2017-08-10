中国兴起共享办公空间新业态 引中外资本追捧

从共享篮球、共享充电宝、共享单车到共享汽车………眼下的中国，共享经济蓬勃发展。近来，又涌现出共享办公空间的新业态，引起中外企业的高度关注，它们竞相追逐这块市场新蛋糕。
从一开始的不适应，到融入并且享受其中，曹小姐如今已经习惯了每天步入位于上海市黄浦区中山东二路的外滩SOHO 3Q，与来自不同公司的职员共享办公空间。在这里，“共享办公”的全新理念尊重每一个创业创新的想法，使只租一张办公桌或一间办公室成为可能。
所谓共享办公，指的是一种为降低办公室租赁成本而进行共享办公空间的办公模式，办公者可以与其他团队分享信息知识、技能、想法和拓宽社交圈子等。
全球知名房地产服务机构世邦魏理仕最新发布的报告显示，亚太地区越来越多的大型跨国公司将目光转向共享空间，将第三方空间解决方案作为对其传统办公方式的有力补充。共享空间逐渐成为促进大型跨国企业与中小初创企业租户交流、互动的高效平台，一种新型企业生态悄然形成。
与此同时，共享办公市场在中国政府鼓励创新创业政策的支持下继续显现增长势头，在中国迅速受到众多小微企业尤其是初创企业的追捧。据统计，目前北京市场内的共享空间数量达到将近80个，上海也已超过了100个，其中本土运营商数量占比达到八九成。
克尔瑞调研报告显示，截至2016年年末，中国共享办公空间运营商数量已超3500家，提供超过10万张工位。
“我们有一个基本的判断，中国现在不缺房子，也不缺办公楼。”SOHO中国董事长潘石屹说，“缺的是能够把每一平方米的面积，每一个空的时间能够利用起来，这是最重要的。”
中国共享办公的这片“蓝海”也引来了漂洋过海而来的“纽约客”，希望能从中分一杯羹。全球最大的独角兽企业之一WeWork近日宣布设立“中国WeWork”，由弘毅投资、软银集团领投5亿美元用于加速拓展中国市场。
WeWork创始人亚当·诺伊曼表示，中国已经成为发展速度惊人的创新热土，WeWork的模式将有助于吸引更多的外国投资、外国企业通过WeWork的网络进入中国。
根据世邦魏理仕的报告，过去一年中，亚太区内约50个共享办公空间在上海、香港、新加坡、悉尼等门户城市启动运营，增长二成，租赁总面积在过去的18个月内已达23万平方米。中国及其它东南亚新兴国家均处于区域共享空间市场的发展前沿，并有望助力市场迎来新一轮增长周期。
在此持续增长背景下，国际共享空间品牌继续保持快速扩张步伐，而致力于提升本地市场份额的本土运营商依旧在当前市场占据绝对主导。
伴随这一新型业态启幕的是市场洗牌的同步展开。2016年中国一些共享办公企业在行业优胜劣汰中不幸出局。2016年2月，深圳的创客空间“地库”宣布倒闭；2016年4月，“孔雀机构”因拖欠物管费、亏损严重而关门；2016年10月，北京Mad Space宣布破产倒闭。
“我觉得到目前为止，中国的共享办公行业都还处在婴儿阶段。”潘石屹说，能不能发展起来需要看公司有没有一个能够长得大的基因，“产品是不是好，管理是不是正规，能不能标准化”。
“在中国，在共享办公的影响下，人们越来越愿意尝试开放灵活的办公环境，并渴望在利于交流协作的氛围下工作。”世邦魏理仕中国区顾问及交易服务工作场所策略部主管布兰登·德威特表示，未来员工对办公环境的期望不断升高，越来越多的公司将打破传统的办公格局，构建更自由更灵活的办公场所，以吸引年轻人才，并促进员工的工作效率、创新及协作。
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