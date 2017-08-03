大学生求职遇“招聘骗局”，陷入传销组织蹊跷死亡

这两日，一则大学毕业生找工作疑陷传销组织致死的信息在网上被大量转发。毕业于东北大学的李文星在一家名为“BOSS直聘”的招聘平台上发简历找工作，却疑似落入打着招聘幌子的传销组织的骗局，直至有人在天津静海区一处水坑里发现他的尸体。
警方：溺亡，随身携带传销笔记
据天津市静海区公安分局提供的“关于李文星非正常死亡警情的说明”，7月14日18时55分，静海区城关派出所接到群众报警称，在静海西外环与北外环交口沟内发现一具死尸。
经查，现场位于静海北外环南侧约100米、西外环西侧，尸体头朝西，背朝上漂浮在河沟内。经消防队打捞，确认尸体为男性，衣着完整，经法医对尸表进行检查，未发现有外伤。在其口袋内发现一身份证，显示人员为李文星，男，山东省武城县郝王庄镇仁德庄村人，后尸体被运往静海区殡仪馆保存。
当晚，区公安分局民警联系到李文星家属，通报了相关情况，次日李文星家属对尸体进行了辨认，对其死因提出质疑。7月20日，经家属同意，对李文星尸体进行了解剖尸检。经检验，李文星符合生前溺水死亡特征。尸检结果于当日电话告知其家属。
8月2日晚10时许，记者从天津市静海区公安分局了解到，在静海西外环与北外环交口沟内发现的那具死尸，确认为李文星。公安部门根据李文星随身携带的传销笔记等物证，分析认为其极有可能误入传销组织。目前，静海区公安部门已经对其误入传销组织的情况立案调查，并承诺将对非法传销肇事构成犯罪的坚决依法处理。
求职：遇涉传销的“李鬼”公司
据李文星求职期间在北京同居的室友陈栋介绍，死者李文星，今年23岁，出生于山东德州的一个农村家庭，去年毕业于东北大学资源勘查工程专业，但之后始终没有找到心仪的工作，“他计划在北京报个IT班学习Java，之后找个IT行业的工作”。
今年5月15日，李文星完成学习，并开始在互联网招聘平台BOSS直聘平台，向Java岗位投递简历。最终，他拿到了一家名为“北京科蓝公司”的Offer。
据媒体报道，5月18日，自称上述公司的“人事部”电话面试李文星，面试问题比较专业。两天后，他就被通知到天津静海区报到。
不过有媒体指出，所谓的“北京科蓝公司”是一家冒名招聘的“李鬼”公司。该“李鬼”公司涉及到传销。
而北京科蓝公司回应媒体，通过BOSS直聘平台与李文星联系的人均非该公司员工，该公司也不会通过个人邮箱向求职者发布聘用通知。
李文星亲属透露，到达天津的李文星，态度开始冷淡并频繁失联，期间曾向朋友多次借钱。7月14日，他的尸体在天津静海区被发现。家属由此怀疑李文星陷“招聘骗局”，加入传销组织，并被害。
漏洞：招聘平台BOSS直聘无审核无门槛
李文星疑似遭遇“李鬼公司”，事件焦点被指向互联网招聘平台BOSS直聘。 李文星事件曝光之后，微博、知乎上等社交平台，不少用户也曝光曾遭遇和李文星类似经历。
而为什么诸多“李鬼公司”能够存在于BOSS直聘平台上？或许源自于其对于招聘者的“无审核”、“无门槛”。
据《南方都市报》称，8月3日凌晨12点多，记者以化名“李小冰”注册BOSS直聘成为深圳某知名互联网公司人力资源总监，并发布工作地点位于四川成都的“产品经理”一职，中间一路秒过，没有任何资料审核要求。而在“产品经理”一职发出之后，3分钟不到的时间内，南都记者便已经开始收到简历。
对于这一情况，记者将这一问题提交给BOSS直聘CEO赵鹏。就在记者询问采访之后，南都记者立即收到BOSS直聘app发来的一则通知，通知称：
很抱歉，您发布的职位［产品经理］没有通过审核。
原因：您好，请进行身份认证，您在认证成功后即可正常发布职位。
记者进入认证页面看到，只能通过企业邮箱方式进行认证，如腾讯公司企业邮箱后缀为“@tencent.com”。除此之外，并无其他认证方式。
对于上述情况，赵鹏刚刚回应南都记者称，这一问题源自于BOSS直聘自2015年以来实行的策略：只发一个职位，公司名称在国家企业信用信息公示系统可以找到、职位没有明显问题，先发布。如果不触发用户举报，就不强制审核。而是引导他，认证的话，可以多发职位。
行业知情人士透露，目前类似发布虚假职位钓鱼的情况，已经是招聘网站公开的秘密。
资料显示，BOSS直聘创立于2014年7月，被认为是雷军系顺为资本旗下明星企业，BOSS直聘最近一轮融资于2016年9完成，投资方包括华映资本、高榕资本，策源创投、和玉另类投资、今日资本、顺为资本跟投。
8月2日下午，BOSS直聘公开回应称，BOSS直聘在得知相关情况后，第一时间将有关的数据提取并保存，以便随时配合案件调查;“在一切水落石出之际，依据法律应当承担的一切责任，我们都愿意彻底承担。”
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