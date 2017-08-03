中国反制美国贸易制裁手段众多

俄罗斯自由媒体网站8月1日刊发题为《特朗普将北京推向莫斯科的怀抱》的文章称，美国《政治报》援引白宫两名消息人士的话报道，总统特朗普的顾问正在紧急制订一揽子对华制裁方案，即包括贸易限制在内的经济措施。
文章称，理论上说，特朗普甚至可以兑现自己很久以前发出的威胁，对中国商品征收禁止性关税。不过，美国未必能够通过这一手段让北京屈服。中国是可以自给自足的国家。北京的确视华盛顿为重要的贸易伙伴。然而，这并不足以令中国完全受制于美。一言以蔽之，北京如今对华盛顿并无仰视之心。倘若美国人试图打响贸易战，其后果只能令自己失望。
文章称，对莫斯科而言，这样的事态发展倒是难得的机遇。北京与华盛顿关系剑拔弩张，或将促使中国领导层重新考量战略重点，调整路线，与俄展开更为密切的合作。
莫斯科国际关系学院军事政治研究中心首席专家米哈伊尔·亚历山德罗夫指出：“这意味着中国将与俄维持稳定、良好的关系，并更加积极地开展军事政治合作。事实上，特朗普对华制裁的成果大概只有一个：中国精英将形成更为根深蒂固的感觉，即美国是非常危险的玩家、极不靠谱的伙伴。”
俄罗斯军事观察网8月1日刊发题为《中国将如何孤立美国》的文章称，北京非常不喜欢被“强迫”。中国专家已经在思考战略对策。
文章称，《南华早报》列出了中国可能对华盛顿政治投机分子采取的“反制措施”清单。如果中美爆发贸易战，下列美国公司可能受到冲击：
1.好莱坞企业。近年来，美国电影在中国取得了不错的票房成绩。
2.波音。根据波音公司2016年的预测，各航空公司需要超过6800架新飞机，总价值超过1万亿美元（约合6.7万亿人民币）。中国国有航空公司总是给欧美飞机制造商送去大订单，仅波音公司就有15万个工作岗位取决于中国航空公司。
3.苹果。苹果已经不是智能手机行业的老大。它在国际市场受到许多中国品牌的冲击。而大中华区在苹果公司营业收入中的比重巨大。
4.星巴克。这家全球最大的咖啡供应商想在今后5年内把中国的门店数量翻一番。
5.通用汽车、福特、克莱斯勒。10多年来，美国三大汽车制造商投入大量资金在中国建设装配车间、设计中心、销售网络和培训人员。中国每年的汽车销售量超过2000万辆。去年，上汽通用因违反反垄断规定被罚款2900万美元（约合1.9亿人民币）。
6.沃尔玛。沃尔玛超市在中国的顾客量每年都有大幅增长。未来5年内，该公司仅在广东省就计划开设40家新店。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost