远离伤害——中国公民如何防范海外旅行风险

而在日本、泰国和越南等国，需防范“黑导游”。在日本，“黑导游”花言巧语在大巴车上向游客兜售所谓的“健康食品”和“高科技产品”，忽悠游客到非日本大商业公司开办的“免税店”购物，而价格往往是同类商品市价的数倍。





到菲律宾务工则要警惕非法网络博彩公司所谓“高回报、低风险”的招工广告。一些中国公民向大使馆报案求助，称在国内缴纳高额中介费后来菲工作，却发现是从事网络博彩，打算离开却被扣押护照并索取高额费用，还有人在博彩公司工作期间被诱逼赌博，欠下巨额债务被非法拘禁，从而面临人身安全和财物损失的双重风险。





自驾涉水 谨遵提示





如今，越来越多中国人出境时选择自驾游。出行前了解当地的交通规则和路况等信息十分重要，在澳大利亚、新西兰等靠左行驶的国家，要在熟悉如何驾驶右舵汽车后再开车上路。





在美国，汽车在红色的“STOP”标志前必须停车，待先到的横向车辆通过后，纵向再前行。汽车欲右转时遇红灯也必须先停车，左右看，确定不影响行人和其他车辆通行后才可右转。此外，还需注意停车规定，如马路边刷红漆的区域是消防通道不能停靠。





在海外，还要注意防范因车辆存在安全隐患而导致交通事故的发生。2013年，13名中国游客所乘面包车在印尼巴厘岛坠崖，4人身亡。旅游业内人士建议，游客租用车辆时不能一味地比较价格，因为低价的租车服务往往意味着车辆保养不到位，存在安全隐患。





同时涉水安全也不能忽视。7月中旬，3名中国游客在泰国旅游胜地普吉岛不顾风浪警示下海游泳，其中两人溺亡。





在泰国，不适合游玩的海域一般会插有红色警示旗，游客下水前应注意是否有相关安全提示。参加海上摩托艇、香蕉船、降落伞等水上项目应通过正规旅行社安排，在配备有急救人员和设施的场所进行。参加浮潜等项目前应评估自身状况，谨慎使用浮潜面罩，避免因操作不当而发生意外。





入乡随俗 禁忌莫碰





在国外需入乡随俗，注意所在国的一些禁忌，否则后果可能很严重。2015年，因在柬埔寨吴哥景区内拍摄不雅照片，5名外国人被驱逐出境。





柬埔寨官员指出，外国游客需要理解并尊重当地民众的感受，尤其是象征柬埔寨国家的吴哥古迹，被视为高棉民族的神圣古迹，在那里任何不文明行为都会成为敏感问题。任何游客在这里进行违反柬埔寨价值观的行为都是不可接受的。





除了不文明行为可能带来牢狱之灾，不遵从当地安全规定，也会引发安全事故。





在野生动物资源丰富的肯尼亚，不少保护区推出新的旅游线路，游客可近距离观察野生动物习性。但游客必须坐在保护区提供的车辆里，严格遵守陪同巡逻员提出的安全注意事项，如不能随意下车走动、给动物喂食或拍照等。2013年，一名中国女游客据称因试图给纳瓦沙湖中的小河马拍照而遭到成年母河马袭击，最终不治身亡。





去年，中国游客在泰国接连发生多起与动物有关的突发安全事故，如被蟒蛇咬伤鼻子、骑大象摔倒致重伤昏迷、与鳄鱼合影被咬伤腿等。





中国驻泰国大使馆发布安全提示说，泰国某些景点会推出“与动物亲密接触”的节目，但专业防护措施和中文警示缺乏。建议中国游客谨慎评估风险，最好购买意外保险，增强应对不测事故的经济保障能力，防患于未然。（新华社稿）