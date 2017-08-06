俄举行“坦克两项”大赛：俄罗斯暂列第一 中国队第二

美媒称，俄罗斯第三届军事奥运会正在顺利进行，并且在这场一年一度赛事的“坦克两项”比赛中，东道主军队正领先于中国。俄罗斯陆军总司令奥列格·萨柳科夫称赞正在参赛的俄罗斯坦克及其乘员为“世界最佳”，并且在本届为期两周的比赛仅仅才进行4天的情况下，他们已经被认为最有希望击败其他18个国家。
据美国《新闻周刊》网站8月1日报道，“坦克两项”比赛是俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古的创意，比赛考验的是坦克乘员通过障碍训练场的速度以及他们的射击精准度。
俄罗斯官方通讯社塔斯社报道称，参加“坦克两项”比赛的某个俄罗斯坦克乘员组在7月30日早些时候取得领先——平均用时最短（19分10秒）并且射击成绩也很完美，第一次尝试便命中所有的5个目标。中国的乘员组——最有可能战胜主队的参赛者，同时也是去年的赢家——取得了19分40秒的成绩，在俄罗斯乘员组取得更好成绩前一直处在排行榜榜首。
“坦克两项”比赛主裁判德米特里·戈尔巴坚科少将7月31日对塔斯社说，俄罗斯的最短用时创造了国际军事比赛三年历史上的一项纪录。中国是前纪录保持者，成绩为去年取得的21分03秒。俄罗斯的阿拉比诺军事训练中心是此次“坦克两项”比赛的举办地点，并且其他三个国家——中国、哈萨克斯坦和白俄罗斯——也首次开始承办比赛中的其他一些项目。
报道称，这场在电视上播放的比赛具有娱乐节目的性质，但同时也是大国展示军事力量的舞台。俄罗斯为那些没有带自己坦克来参赛的国家提供了T-72B3坦克，但俄罗斯用来参赛的是其军方使用的改进后的T-72BM3坦克，而中国则将其自己的96式坦克的各种变体以及修理队运到了俄罗斯。今年，印度也带来了其T-90S坦克——印度军方使用的这种坦克由俄罗斯制造，是T-72B3的升级版。
没有北约国家参赛。萨柳科夫说，这不是因为没有发送邀请。他还开玩笑说，“可能是因为他们没有准备好”，无法面对俄罗斯。萨柳科夫没有说明有哪些国家收到了邀请。他还指出，目前西方国家和俄罗斯在乌克兰问题上的紧张关系可能是他们不参加的原因。
北约一名官员对《新闻周刊》说，北约收到过有关这一赛事的邀请，但选择不参加。
这名官员说：“北约莫斯科军事联络处收到了参加国际军事比赛开闭幕式和两阶段比赛的邀请，但选择了拒绝。”
即将在俄罗斯西北部举行的军演让北约盟友感到紧张不安，并且波罗的海国家称，这场军演是在“模拟”对它们的袭击。
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