美正“认真讨论”对华发动贸易战 知识产权是重点

英媒称，特朗普政府正在考虑针对中国发起一次重大贸易行动。相关官员在“认真讨论”对中国的知识产权制度发起一次调查。此举将瞄准在中国开展业务的美国、欧洲和其他地区的企业所表达的主要关切之一。
据英国《金融时报》网站8月2日报道，这也将标志着特朗普政府的一次措辞变化。尽管特朗普在竞选中对中国进行了刻薄抨击，但在今年大部分时间里，美国政府持有一种更谨慎的立场。
美国阿克西奥斯新闻网站最早报道了这一消息。根据目前处于讨论中的方案，美国政府正在考虑使用1974年的一项法案。自1995年世界贸易组织（WTO）创立以来，该法案就没有被广泛使用过。
报道称，该法案的第301条款允许美国总统对外国产品征税，以报复采用不公平贸易惯例的国家。
直到WTO创立前，这是美国用来发动贸易战的主要工具。但自WTO诞生以来，历届美国政府大多都选择利用这个贸易机构成立的专家组来解决此类纠纷。
此前人们预计美国最早将在本周宣布采取行动。但知情人士警告称，白宫似乎在努力找出如何推进的办法。美国政府内部的贸易相关部门已拿出了提议。
“一旦事情进入白宫议事日程的前列，谁都能猜出可能会发生什么。”一位知情人士表示。
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