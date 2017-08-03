美总统国务卿对朝各说各话令人费解

外媒称，美国总统特朗普和国务卿蒂勒森在对朝问题上出现各说各话的现象，令人费解。
美议员称特朗普欲动武
据法新社8月1日报道，一名共和党参议员7月31日说，美国总统特朗普对他说，他宁愿对朝鲜发动战争，也绝不允许它开发出远程核导弹。美国资深议员、外交政策鹰派人物林赛·格雷厄姆在全国广播公司的节目中说：“军事方案是存在的。”
另据德国新闻电视频道网站8月1日报道，美国总统特朗普在与一名参议员谈话时提到了对朝作战的可能性。据一名共和党参议员说，特朗普准备对朝开战。被公认为强硬派的格雷厄姆参议员对全国广播公司表示，特朗普向他保证说，他不怕对平壤最近的导弹试射作出军事回应。
朝鲜上周进行了一次洲际导弹试射，专家称该导弹可以打到美国本土。但是对于该导弹是否配备了核弹头仍存在争议。
报道称，美国情报部门认为，朝鲜发展可搭载核弹头的远程导弹更多是为了威慑攻击者而不是发动攻击。
蒂勒森称愿“坐下来对话”
据美国《华盛顿邮报》网站8月1日报道，美国国务卿蒂勒森7月31日呼吁与朝鲜进行对话。
蒂勒森在国务院广泛评价时事时对记者说，更迭平壤政权、动用军事力量都不是美国的目标。
他说：“我们不寻求政权更迭，不寻求搞垮朝鲜政权，不寻求加速朝鲜半岛统一，不寻求把我们的军队送到北纬38度军事分界线北侧的借口。”
“我们在尝试向朝鲜人传递这样的信息：‘我们不是你们的敌人，我们不是你们的威胁。但你们正在对我们构成令人无法接受的威胁，我们必须作出反应。’”
蒂勒森还说，美国希望“在某个时候”朝鲜能够理解这一切并坐下来对话。
他说，美国政府一直在尝试对朝鲜进行“和平施压”，“因为我们可用的方案有限”。
另据英国广播公司网站8月2日报道，美国国务卿蒂勒森7月31日表示，华盛顿并不寻求朝鲜的政权更迭，半岛局势发展成现在的局面也不怪中国。不过，蒂勒森的这番言论显然并未得到特朗普的认同。
此外据英国《金融时报》网站8月2日报道，7月31日，蒂勒森令人意外且颇为罕见地在国务院会见记者，并发表了上述言论。此前，美国外交政策的方向在过去几个月里存在着不确定性，蒂勒森的意见明显跟总统特朗普非常矛盾。
报道称，尽管鹰派提倡把威胁朝鲜的生存作为让其感到足够担心、从而来到谈判桌的唯一手段，但蒂勒森似乎认为，政权稳固和长期经济繁荣的前景将对朝鲜产生更大吸引力。
美国对朝政策令人费解
据美国有线电视新闻网网站8月2日报道，美国国务卿蒂勒森本周晚些时候将前往亚洲参加一场安全问题地区会议，预计中国、朝鲜、韩国和日本都会派部长级官员出席。但挥之不去的问题是，考虑到美国政界出现矛盾的声音，蒂勒森的表态能否代表美国政府。
美国进步研究中心的高级研究员亚当·芒特说：“特朗普政府至今还在手忙脚乱地研究对朝政策，还在寻找简单的解决办法，实际上根本不存在这样的解决办法。他们试用了各种方案，几乎在尝试每种政策时都出现了对立的声音。”
一些朝鲜问题观察家担心，在朝鲜问题上，美国传出这种不一致的、令人费解的信息对美国不利。
报道称，“所有方案都在考虑中”和“战略忍耐的时代已经结束”，诸如此类的说法已经是特朗普班子的老生常谈，但他们一直拿不出具体办法，口气发生变化的情况比比皆是。
另据美国沃克斯网站8月1日报道，大家会希望由明智的人士担任美国政府的朝鲜问题相关职务。然而在特朗普政府中，这些职位仍然空缺。国务院没有负责东亚和太平洋事务的助理国务卿。国防部没有负责亚太安全事务的助理部长。而且美国也没有驻韩国的大使。事实上，甚至还没有任何人被提名担任这些职务。
因此，过错在于白宫甚至没能按部就班地为这些高级职位提出人选。在部门最高职位空缺的情况下，美国不得不只依靠特朗普的白宫来仔细考虑应对朝鲜之策。这是一个令人担忧的现象。
约翰斯·霍普金斯大学美韩研究所助理所长珍妮·汤表示：“显然特朗普总统并不了解朝鲜，也不了解局面的复杂性。在特朗普认真对待这个问题之前……局势将会继续恶化。”
报道称，负责地区事务的助理部长级官员在政策制定方面有十分重要的作用。他们为与自己主管的国家相关的高层决策提供专业知识。驻韩大使是华盛顿派往首尔的利益代言人，并对韩国的政策进行洞察，这种洞察对于帮助总统作决策是有益的。但这些职位都正空缺。
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