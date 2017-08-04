内地开发商“瞄准”新加坡房地产市场

港媒称，十多年来，在新加坡最古老的公共房屋社区的核心地带，一块面积约为三个足球场大小的地皮一直在空置，直到今年4月。
据香港《南华早报》网站8月6日报道，4月10日，新加坡政府称其收到了一家房地产开发商对这块空地进行投标的申请，开发商承诺将支付不少于6.8525亿新加坡元（约合5.02亿美元）。
招标启动1个月后，这块土地为期99年的租约收到了13个投标申请。最终中标价也是最高报价为创纪录的10.02亿新加坡元，由两家中国开发商龙光地产和山东南山集团组成的财团竞得。这比第二名马信贷地产公司高出8.3%。
报道称，这一事件正值新加坡房地产市场遭遇了一波以中国内地人为首的外来“入侵”。在新加坡政府今年迄今为止发布的八块土地中，中国开发商共竞得三块土地，出价远高于本地对手。中国内地的开发商拥有大量资金，却受到国内房地产开发的限制。因此，它们开始瞄准国际市场。但是，其进攻速度和力度令新加坡的本地企业感到不安。
在新加坡房地产开发商协会最近举办的一次论坛上，与会者的热门话题就是外国开发商积极的土地投标。该协会会长陈佩强告诉媒体，土地投标价的高企可能会导致房地产价格变得不健康。
报道称，今年迄今为止，外国投标方的比重也从2015年的25%飙升至34%。这种情况正在将本地选手挤出市场。
规模较小的建筑公司对此也表示担忧，它们担心这将意味着能够参与大型项目的机会减少。众所周知，中国企业会掌握整条价值链。这包括引进自己的员工、材料甚至经理人。
一家中等规模的建筑公司在受访时说，中国内地公司鲜少将工作分包给当地承包商。因担心影响与中国公司的关系，这家公司的管理者要求匿名。
新加坡国际地产咨询公司首席执行官邱瑞荣（音）说，中国开发商之所以积极参与土地投标，其中一部分原因是它们有以低价获取材料和劳工的能力。
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