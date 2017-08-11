中国学生涌向美国中学：为进入美国大学铺路

美媒称，美国中学里国际学生的人数在过去十年中增长了两倍多——增长几乎全部来自中国。
据美国《福布斯》双周刊网站8月9日报道，在美国中学里的国际学生中，中国学生现在几乎占到一半——中国学生人数的增长完全弥补了来自世界其他地方学生人数的下降，甚至还有富余。
报道称，越来越多中国学生不是来参加短期交换项目的，而是为了取得中学文凭，他们的长期目标是接受西方的大学教育。
新研究显示，2016年秋季，将近8.2万名国际学生在美国中学注册入学。
根据美国国际教育学会的这项研究，尽管国际学生仅占全部美国中学生人数的0.5%，但这一数字自2013年来已上升12%，自2004年以来已增加两倍多。
而且，希望获得中学文凭的学生的比例越来越高。研究显示，参与交换项目的人数自2013年以来稍有下降，与此同时，注册入学的国际学生增加了22%，这些学生的签证允许他们为获得文凭而求学。
进一步的分析表明，中国是这一增长的主要来源。中国已是国际学生的最大源头，这一情况近年来更为显著。
报道称，当来自中国之后的四大来源国——韩国、越南、墨西哥和日本——的学生人数下降或基本保持不变时，来自中国的学生人数自2013年以来已增加了48%，现在中国学生占美国中学里国际学生总数的42%。
原因不难发现。进入美国大学求学日益受到青睐，而在美国中学接受教育则被当做为这一目标铺平道路的一种方法。
报道称，取得一张中学文凭使学生能在接受高等教育前锻炼英语，并使他们在文化和教育方面的过渡更平稳。
国际教育学会的拉伊卡·班达里说：“越来越多的国际学生带着为接受美国高等教育做准备的意图来到美国，接受能取得文凭的中学教育。”
他说：“学会与国际同事共事对国际学生和美国学生的未来职业发展而言都将是宝贵经历，将有助于学生培养美国及国际学生来源国的雇主需要的才能。”
报道称，人数的增长还帮助美国巩固了国际中学生首选目的地的地位。报告显示，美国领先于紧随其后的对手加拿大，国际学生增速快于加拿大和英国。
报道称，研究还显示了美国哪些州接待国际中学生最多。在为中学文凭而注册入学的国际学生中，加利福尼亚州、纽约州和马萨诸塞州是最受欢迎的目的地。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost