日本国内消费旺盛经济复苏 德媒：“安倍经济学”发威？

德媒称，今年春季，日本经济增速达到两年多以来新高。按照4月到6月之间经济发展水平估算，今年日本GDP增长率将达到4%。这一数据远高于美国，而且超出专家此前预计。
据德国之声电台网站8月15日报道，此前专业人士普遍认为，日本今年经济增长率将在2.5%的水平。
报道称，日本民众消费踊跃，企业界也加大投资。但与年初情况不同的是，出口在这波经济成长中并未扮演重要角色。
迄今为止，日本经济已经连续六个季度保持增长。上一次经济增长出现如此势头还是在上世纪90年代中期。今春日本投资增长率大幅上升到2.4%，是预计的两倍。而长期以来支出谨慎的日本消费者们似乎也重新焕发购物热情：汽车家电等耐用消费品销量大涨。光顾餐厅者出手也比以往大放。专家们认为，以上迹象均表明，长期被视为日本经济发展的“阿喀琉斯之踵”的国内消费已经逐渐开始成为景气复苏的支柱。
报道称，目前，私人消费占据日本国内生产总值的三分之一。今年第二季度，日本私人消费增长0.9%。尽管日本景气好转，但美国与朝鲜之间剑拔弩张的局势却对日本出口造成不良影响，因为日元相对于美元走强，形同日本商品出口价格上升。正因如此，尽管经济增长数字喜人，但东京证券交易所股市周一依然收盘告跌。
报道称，经济形势回暖，也意味着日本央行通过增加流动性拉高通胀率的做法初见成效。“我们处于经济增长期，对于通胀产生积极影响”，长期关注央行动向的日本瑞穗综合研究所分析师德田秀信（Hidenobu Tokuda）表示。长期通货紧缩造成日本经济低迷不振。在这样的情况下，对商品持续降价产生心理预期的消费者们不愿意购物，这又进一步导致工人工资下降、企业投资减少的恶性循环。
此外，就业市场的变化也为经济增长创造良好条件。厂家为了增加产量而增加了临时工和兼职工的薪水；安倍晋三政府所推行的结构性改革，包括缩小终身雇员和合同工的待遇差距、提高最低工资水平等，这些因素也对提振消费起到积极作用。
日本央行预计，能够在2020年前将通胀率提升到2.0%的目标值。一般认为，通胀率保持在这一水平对于经济整体发展最为理想。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost