朝鲜核导弹的研发历程

朝鲜和美国之间的威胁调门不断升级，朝鲜声称要用导弹攻击美国在关岛的军事基地，特朗普总统则表示要让朝鲜见识前所未有的愤怒和火力。
现在的问题是，朝鲜军队发射的导弹真的能够打到美国领土吗？出于实用目的，朝鲜最近发射的一枚导弹在击中目标前应该能飞行5500公里，并且可以携带1000公斤的弹头。这个距离可以到达美国的阿拉斯加州。然而平壤消息人士表示，他们正在制造另外两种可以抵达美国本土的导弹：“大浦洞”-2和KN-14。虽然数量很少，但是朝鲜已经拥有各种类型的导弹。
朝鲜独特的军事化道路开始于1969年，它从苏联手中得到了第一批导弹，属于“蛙”式导弹系统，射程很短，只有大约60公里，但可以用来打击地区敌人韩国。该导弹系统的获得为朝鲜研制自己的导弹提供了条件。
从上世纪60年代开始，朝鲜主要购买短程导弹、地空导弹、用于反舰艇和海岸防卫的导弹，所有这些导弹都是从中国和苏联购买的。1976年，朝鲜从埃及手中获得了大批导弹。其后，朝鲜开始自己生产导弹。
1984年朝鲜开始制造自己的“飞毛腿”导弹，这些短程导弹是以苏联的技术为基础的。在80年代末90年代初，朝鲜研制出两种弹道导弹，它们就是后来的“火星”-5和“火星”-6导弹，两者都以苏联的“飞毛腿”导弹模型为基础，可携带核弹头。这些导弹对朝鲜来说非常有用，通过大量生产并出口，朝鲜大赚了一笔。朝鲜最新试射的导弹是“火星”-14，在2017年7月4曰发射，射程可能超过5500公里，可携带炸药750至1000公斤。
1993年朝鲜首次试射了“芦洞”导弹，取得很大成功。该导弹也是以苏联的导弹技术为基础，射程在1300公里左右，这个射程可以打到日本的某些地区以及附近的美军基地。90年代对于朝鲜的导弹出口来说是黄金时期，卖得最多的就是“芦洞”导弹。
90年代朝鲜也开始硏制具有高承载能力和相当射程的导弹。当时领导人金正曰最大的骄傲之一是“大浦洞”-1导弹。它的射程大约为2500公里，可携带最多500公斤炸药，但是在今天的专家看来，“大浦洞-1导弹并不能达到100%的效果，1998年朝鲜首次试射“大浦洞”-1导弹，结果以失败告终。
“大浦洞”-1试射失败没有阻止朝鲜对该系列导弹的研制，事实上硏制活动在2006年至2009年更加活跃了，其间朝鲜取得重大进步，研制出“大浦洞”-2。虽然试射活动是个灾难，但是至今朝鲜一直在不断改进这种危险的导弹。“大浦洞”-2可以击中4000公里外的目标，射程可达夏威夷或者阿拉斯加。
直到几个月前，“舞水端”导弹一直笼罩着神秘感。从实践层面看，它是一种中程弹道导弹，然而它的测试活动非常少，至今专家对它的最大射程仍没有统一意见。最广泛的看法认为，它的射程超过3000公里，可携带炸药在650公斤左右。
2017年5月，朝鲜宣布将大批量生产新型中程导弹“北极星”-2 ，并表示这是可以携带核弹头的中程弹道导弹。该导弹看似使用固体燃料，这令导弹的部署更加容易，它的首次试射活动在2017年2月进行。
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