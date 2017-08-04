掌控对新一代汽车主导权 中国三大车企或走向合并

日媒称，中国国有大型汽车公司中国一汽集团与中国长安汽车集团的掌门人进行了对调。包括东风汽车公司在内的3家车企负责人轮流进行调换，据认为是中国考虑对3家车企进行经营整合。为了掌控对新一代汽车的主导权，中国政府有可能推动成立巨型车企。
据《日本经济新闻》8月3日报道，上述三家车企的自主品牌车在全球的销量合计不足400万辆。但是，如果加上与丰田汽车和大众集团等外资企业合作生产的份额，上述三家车企在全球的销量超过1000万辆，达到了堪与全球前三家车企比肩的规模。如果它们实现合并，汽车行业的格局将被改写，日本车企也需要针对中国市场改变策略。
日媒称，根据2日发布的消息，中国长安汽车集团股份有限公司所属中国兵器装备集团公司董事、总经理、党组副书记徐留平调任中国一汽董事长、党委书记，中国一汽原董事长、党委书记徐平任中国兵装董事长、党组书记。
曾任东风汽车集团董事长的徐平，于2015年与一汽集团负责人对调，任该集团董事长。其后两家公司在车体轻量化技术等方面推动合作。徐平此次转任中国长安汽车集团股份有限公司掌门人后，估计上述三家公司将讨论进行战略合作。
日媒称，长安汽车集团管理人员透露，“徐平就任长安汽车集团负责人，是遵照了党和政府推进3家公司合作的指示”。具体的合作讨论将在以后进行，不过据悉，讨论的事项包括共同开发利用人工智能的无人驾驶技术和电动汽车等。
报道称，将来三家公司的经营整合也是讨论的议题。三家公司之一的管理人员没有否认经营整合的可能性，中国媒体也开始报道其合并动向。由于去年成立的中国宝武钢铁集团的第一负责人，也曾经担任过进行合并的两家公司的负责人，因而从此次大型汽车企业的人事调整中，有关人士感觉到三家车企将走向合并。
报道认为，中国政府加强了对汽油车发展的限制，要求外资车企在中国生产电动车，希望促进新一代汽车技术转让，在产业结构调整之际，促使汽车产业实现重大飞跃。
日媒称，中国还没有培养起具有竞争力的车企。像目前这种小型的车企，即使与外资继续开展合资生产也很难发展本国品牌，引进电动汽车技术以走向世界的可能性并不高。但如果上述三家公司实现合并，就可以集中技术和资本，有望在全球市场上奠定与日美欧车企竞争的基础。
报道称，实现合并的门槛也很高。因为三家公司各自合作的外资企业难免进行反对，各家公司的情报有可能通过合并后的公司迅速泄露给处于竞争关系的外资企业。要协调利害关系并不容易。
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