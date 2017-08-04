中方加大施压力度促印撤军：克制不是没有底线

据美国《华尔街日报》网站8月2日报道，北京称，印方非法越界，其撤军是“解决此次事件的前提和基础”。
在8月2日发布的立场文件中，中国外交部指责印度“公然”越界侵入中国领土。外交部在文件中说：“印度炮制种种‘借口’为其非法行为辩护，有关说法在事实和法律上毫无根据，根本不能成立。”
另据香港《南华早报》网站8月3日报道称，中国8月2日详细说明了自己与印度在喜马拉雅地区的边界争端中的立场，并说印度越界的人数从最多时的400余人下降到了40多人。
报道称，这份罕见的文件阐述了中国在与另外一个国家的冲突中的立场。北京在其中敦促新德里“立即无条件”撤出其军队。
然而，尽管北京的整体立场依然未变，但这份文件详细说明了中方对导致洞朗地区争端的事件的态度。这一地区是西藏南端与东边的不丹和西边的印度锡金交界的地方。
中国分析人士说，发布这份立场文件表明中国希望结束对峙，最好是在下个月于厦门召开的金砖国家峰会之前，届时两国领导人将举行会晤。这份文件的发布还正值印度和中国外长将在菲律宾参加东盟会议之际。
中国外交部发言人耿爽说，发布这份文件，目的是“向国际社会进一步说明此次印军越界事件的事实真相，全面阐述中国政府立场”。
上海国际问题研究院南亚研究中心主任赵干城说，考虑到中国已经将印度的行为定义为非法侵入，那现在只有两种选择，要么印度人撤退，要么中国将驱逐他们。
赵干城说：“发布这样一份声明是为了进一步明确表示，如果印度继续滞留，中国将不得不采取行动。”
复旦大学南亚研究中心主任杜幼康说，整个争端期间双方的对话一直在持续，双方都不希望这次争端升级。
杜幼康说：“但是印度政府受到的国内压力让（撤回的）决定非常难以作出。”
他说：“我认为他们也在努力尽可能快地找到一个解决办法。这次对峙已经拖延了太长时间，这对任何人都没有好处。”
另据国防部网站消息，国防部新闻发言人任国强就印度边防部队非法越界进入中国领土发表谈话称，事件发生以来，中国本着最大善意，努力通过外交渠道解决当前事态。中国军队从维护两国关系大局和地区和平稳定出发，始终保持高度克制。但善意不是没有原则，克制不是没有底线。印方要打消任何以拖待变的幻想。任何国家都不应低估中国军队履行保卫和平之责的信心和能力，都不应低估中国军队维护国家主权、安全、发展利益的决心和意志。中国军队将坚定不移地维护自己的领土主权和安全利益。
任国强说，“我们强烈要求印方立即将越界的边防部队撤回边界线印度一侧，尽快妥善解决此次事件，恢复两国边境地区的和平与安宁。”
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