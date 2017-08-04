中国最热门工作是什么？“网络保镖”挤走金融业白领

港媒称，2017年一季度，与互联网和电子商务有关的工作挤走银行业与金融业成为内地最炙手可热的白领工作，就业前景和认股权的承诺抵消了短期低薪的劣势。
据香港《南华早报》网站8月3日报道，在与互联网相关的工作中，有一个专业远比纯粹的程序员和工程师优越，那就是网络安全专家，也可称“网络保镖”，在21世纪保护企业，应对黑客、网络勒索者以及恐怖分子，需要这类人群的编码技能。
招聘公司瀚纳仕公司的调查显示，这类工作的涨薪幅度平均在25%到35%之间，比信息技术行业其他种类的工作高出5个百分点。
瀚纳仕公司大中华区总监兰熙蒙说：“我们发现客户现在对安全专家的常职需求普遍增加，分析师、设计师、网络威胁情报分析师、咨询师和网络事件分析师是需求最多的。”
他说，这种强烈的需求预计会持续下去，因为6月1日生效的网络安全法进一步推高了企业对顶级人才的需求。
报道称，内地的高等院校培养程序员和软件工程师的速度不够，使得这类求职者的薪水溢价。
中智人力资本调研与数据服务中心的副总经理庞丽敏说，企业对人才的需求各不相同，因为每个企业的风险各有特点，需要对应的技能组合。
银行和金融机构必须应对客户信息外泄以及网络钓鱼问题，即伪造讯息诱使毫无戒心的客户泄露密码。她说，制造企业侧重企业信息技术基础设施的完善健全，互联网公司对数据保护的要求更高。
庞丽敏说：“除了对企业内人才的需求上升外，我们还看到企业为雇佣外部网络安全公司应对网络犯罪问题而产生的开支增多。”
她说，拥有至少3年到5年经验的求职者是最炙手可热的，她强调，行业证书能够凸显人才的竞争力。
报道称，在雇佣更多人力应对网络威胁的同时，企业还非常需要加强内部管理。
早些时候的一份业内报告显示，家贼是内地庞大的电子商务市场出现客户资料外泄的头号原因。
阿里巴巴集团的报告说，客户资料外泄事件约有49%是企业内部员工造成的，其次是账户不安全、恶意特洛伊木马程序以及系统漏洞因素。
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