中国“未来商店”在俄仍是幻想 需信用体系支撑

俄媒称，据中国媒体报道，无人自助超市正在进入中国的零售行业。报道详细描述了购物过程：首先顾客需要用手机扫描超市入口处的二维码，完成身份验证后方可通过栅门进入，顾客通过手机扫描商品条形码的方式进行网上支付。店内设有监控系统，小偷和不诚信买家的照片会被录入联网的电脑系统，禁止进入超市。专家认为，这种创新是中国人力成本升高的结果，但对于俄罗斯人来说，无人商店未来长期仍是幻想。
据俄罗斯《独立报》8月3日报道，阿洛尔经纪公司分析师谢尔盖·科罗廖夫说：“这种模式的商店或超市可能是贸易的未来。通过这种方式进行商品选购、支付能比普通商店或超市节约多达60%的运营成本。但是，这样的模式并不会在所有国家推行，在那些有大量居民使用带摄像头、能上网的智能手机的国家，它才会有未来。”在俄罗斯推行无人商店有很多障碍，他认为，除非有大型零售商感兴趣，否则无人商店没有机会进入俄罗斯。
俄罗斯国民经济和国家行政学院商学院教师加林娜·库兹涅佐娃说：“这是属于未来的技术，因此我们只能讨论它未来的前景。目前还只是一种实验。无人商店只可能在那些道德水平高、没有偷盗行为的发达国家得到普及。对俄来说，这是一个昂贵的新事物，需要新的支付和身份识别技术，而我们暂时还没有这些技术。”
报道称，艾福玺公司分析师德米特里·卢卡绍夫说：“中国无人超市的推广离不开其他社会创新的普及。中国一些企业正在尝试建立个人信用体系，促进公民的行为更加诚实得体。信用分高的人能免押金租赁自行车、雨伞或电子产品。我认为无人超市是这项社会实验的延续，只有那些‘值得信赖’的公民才能进入。”
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