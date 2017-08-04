中方强调中美贸易“斗则俱伤” 望良好合作势头延续

路透社北京8月3日报道称，中国商务部新闻发言人高峰3日表示，过去三个月中，中美双方积极推动“百日计划”，取得重要进展。此外，双方还明确了将开展经济合作一年计划的方向，争取实现早期收获，目前双方团队正在为此而积极地努力。
高峰在商务部的例行新闻发布会上称，中美经贸关系是中美双边关系的压舱石和推进器，是你中有我、我中有你、互利共赢的，合则两利，斗则俱伤。中方希望这种良好的合作势头能够继续保持下去。
“中国政府一贯注重知识产权的保护。”他说，“任何世贸组织成员采取的贸易措施，都应该遵守世贸组织的规则。”
高峰表示，中美双方积极推动“百日计划”，取得重要进展，成功举行首轮全面经济对话，确立了中美经济合作的正确方向，坚持把合作共赢作为发展双边经贸关系的基本原则，把对话磋商作为解决分歧的基本方法，把保持重大经济政策沟通作为对话合作的基本方式。
另据台湾“中央社”上海8月3日报道，商务部发言人高峰称，欢迎美国在内的各国投资者以并购方式到中国投资。
在当天举行的例行记者会上，有媒体提问时说，2017年上半年美国企业在中国的并购交易额降至2014年以来最低，外界质疑这是受制于两国贸易关系紧张及中国政府监管的不确定性。
对此，高峰回应称，根据商务部统计，以人民币计，美国企业在中国并购实际投入金额除2015年同比有所下降外，其他年度均呈上升的态势。今年1至6月，美国企业在中国通过并购方式实际投入外资金额同比增长了2.3%。
高峰表示，中国政府一向鼓励外国投资者以并购方式到大陆投资，近期进一步简化了对外资并购的管理程序。他还说，欢迎包括美国在内的各国投资者，以并购的方式来大陆进行投资。
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