安倍改组内阁重用老将以求稳 日本专家称内阁支持率“无望回升”

日媒称，日本首相安倍晋三（62岁）8月3日决定了第三届安倍政府第三次改组内阁成员，官房长官菅义伟（68岁）公布了阁僚名单。总务相由曾任邮政相等职的前自民党总务会长野田圣子（56岁）担任，外相由前行政改革担当相河野太郎（54岁）担任。防卫相由自民党政务调查会长代理小野寺五典（57岁）再次出任。在19名阁僚中，有6人首次入阁，5人留任。
共同社8月3日报道称，从此次的日本内阁改组和自民党高层人事调整中，可以看出首相安倍晋三汇集多名有入阁经验的资深人士、力求“绝不能失败”的危机感。受一系列丑闻影响，内阁支持率骤跌，因此新内阁的人事安排更重视踏实稳重。然而，强势的国会运营与阁僚等失言引发了国民对政治的不信任，无法依靠内向型逻辑来消除。安倍必须拿出真诚履行说明责任的谦虚姿态来。
人选方面，安倍为构建全党齐心的态势煞费苦心。无论是党高层还是阁僚人事，都隐约可见顾及派系的平衡。党内四大要职中，70岁以上重量级人物占了2人，并无革新之感。瞄准“后安倍时代”的岸田文雄出任政务调查会长，也可视为是优先考虑避免党内裂痕的结果。出现失言或丑闻可能性较小的阁僚明显居多。
受加计问题与阁僚丑闻影响，曾被视为“独大”的安倍的凝聚力下滑。若无法阻止支持率继续下跌，2018年9月的自民党总裁选举中安倍第三次当选以及修改宪法这一夙愿的前景将难以预料。
报道称，安倍晋三希望通过在内阁改组中，让曾任阁僚者再度入阁并擢升被指与政府保持距离的野田圣子等，以此来重振人心。不过，一些专家并不看好，认为“内阁支持率无望回升”、“缺乏国民视角”。
“并不是对政策，而是对安倍本人的不信任感成为了内阁支持率下降的原因，”政治分析师伊藤惇夫这样说，预测安倍难以通过改组内阁挽回国民的信赖。
对于受到一定期待的小泉进次郎等未能入阁，早稻田大学教授田中爱治分析说：“若不起用可以向国民传递讯息的崭新的年轻议员们，大概无法促成政府重振旗鼓。”
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