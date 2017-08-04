德国车企将改造500万辆柴油车 旨在减少污染排放

法媒称，2日下午，在政府召集的行业会议之后，德国汽车工业联合会（VDA）宣布，德国车企将改造500万辆柴油车，以达到减少其污染排放的目的。
据法国《论坛报》网站8月2日报道，所有的德国车企，包括大众（拥有奥迪和保时捷）、戴姆勒（梅赛德斯-奔驰）、宝马以及欧宝和福特，都参加了政府主导下的柏林“全国论坛”。而在两年前，大众被曝“尾气门”丑闻。
借政府与车企之间进行“峰会”之机，德国车企希望通过这一表态，避免很多德国大都市计划实行的对柴油车全面禁令。该禁令对德国车企及其就业来说意味着灾难……对车主也是如此，毕竟德国目前有150万辆柴油车。如果全面禁令得以实施，意味着柴油车的终结比预想的来得更快。
拥有梅赛德斯-奔驰的戴姆勒集团、拥有宝马和迷你库珀的宝马集团，以及拥有奥迪和保时捷的大众集团，都同意采取措施更新软件。VDA表示，这种改造会使柴油发动机氮氧化物排放量减少25%至30%，客户可以享受免费改造的待遇。
VDA还宣布，将有500万辆柴油车发动机要进行改造，其中250万辆大众车已宣布召回。
在环保方面，更新软件原本被认为是车企能采取的最低限度的措施，车企希望尽量不进行成本高昂的车辆设备改造，当然更不希望车辆被禁止上路。德国环保部7月19日曾指出：“是否要全面禁止上路，责任完全在汽车制造商身上。”
发布柴油车禁令也并非易事。德国政府希望对车企表达自己的坚定态度，但它也必须支持汽车制造行业，毕竟该行业占德国贸易出口额的1/5，涉及工作岗位80万个。
另据绿色和平组织进行的一项调查，57%的德国人支持在污染严重的大都市全面禁止柴油车。然而，柴油车目前在德国很普及，今年7月德国新车销量的45%是柴油车。
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