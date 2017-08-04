美科技巨头配合中国严管VPN

商业巨头苹果公司和亚马逊公司采取行动阻止中国消费者使用逃避审查的应用软件，此举再次激起了有关美国公司为了在庞大但受到严格管制的中国市场运营，愿意在多大程度上与中国当局合作的疑问。
苹果公司决定从应用商店中国区下架几十种用于规避审查的应用软件。该公司首席执行官蒂姆•库克试图为此进行辩护。在苹果公司季度财报发布后举行的电话会议上，库克说2015年中国出台了有关虚拟专用网络(VPN)的严格规定，目前正在加大力度执行相关规定。
库克说：“我们坚信参与市场活动并为客户谋利，符合中国以及其他国家民众的显大利益。因此我们认为，即使存在分歧，我们也要与政府保持接触。”
继而有消息传出，称亚马逊网站的中国合作伙伴——北京光环新网科技股份有限公司向客户发送电子邮件，建议他们删除用以规避审查的工具之后，亚马逊公司今天也成了关注焦点。消息是甶《纽约时报》率先报道出来的。
—位员工告诉本报记者，光环新网上周五向客户发送了电子邮件，周一又发了邮件，提醒他们删除违反中国法律的内容。这位员工说相关指示来自中国工业和信息化部。
为了绕开限制，中国数以百万计的个人和企业使用VPN。北京知道这个情况，但迄今为止默认这种做法，部分原因是这对企业有益，并有助于学术研究。
有关VPN的最新管理规定具体将如何执行尚不清楚。在电话会议上，库克强调公司已下架了部分应用软件，但不是所有软件。很多VPN仍在使用，这个事实意味着政府的重点是管理VPN行业，而不是消灭VPN，这也为部分软件使用留余地。
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