中国的“一带一路”出现竞争者 印日力推“亚非走廊”抗衡中国

印度和日本决定继续铺设自己的“丝绸之路”。新德里和东京希望，印日倡议对中国的“一带一路”项目构成应有的竞争。
对“一带一路”表现出浓厚兴趣的自然是亚洲，这里是该项目的主要舞台。观察人士注意到，印度官方代表没去北京出席论坛。缺席的原因：中印的历史复杂关系和现在对亚洲大陆领导地位的争夺。印度总理莫迪缺席的另一个重要理由很可能是巴基斯坦十分重视该项目。新德里认为，中巴经济走廊的建立破坏印度主权，因为该走廊经过印巴间的争议领土。
作为另一个亚洲主要大国的日本，它与中国的关系也很紧张。当然，新徳里和东京没打算将亚洲大陆拱手让给北京。印日结盟基于和中国复杂的经济、政治和军事关系，因此十分正常。两国决定继续自己的新“丝绸之路”也不足为奇。
该大型项目名为“亚非增长走廊”，莫迪和安倍普三2016年11月在东京会谈时讨论了这个构想。今年5月在印度甘地讷格尔举行的非洲开发银行年会上，莫迪更详细地谈论了“亚非增长走廊”。
印日联合顶目的目标是深化并扩大南亚、东南亚和东亚经济体与大洋洲和非洲经济体的一体化。主要构想是建立自由和开放的印度洋和太平洋空间。新德里和东京打算借复兴远古海路和打造新海上走廊来完成这一任务。
落实到实际情况中，这很可能是打造数个经济大三角，多数位于海上或沿岸。大三角应联结上述地区的城市和大型枢纽。根据经济学家的预测，这些地区会被判定为全球化蓬勃发展的下一阶段的中心。
现在对此最关注的是非洲。经济学家将经济发展先锋队中的主要角色之一分配给了非洲。现在非洲许多国家经济体的年均增速为7%-10%，这是欧美做梦都不敢想的。
中国的政策显然是非洲潜力的巨大证据。北京已不是第一年在非洲表现出高涨的积极性。2000年后中非贸易额年均增长约20%。因此,“亚非增长走廊”的“次要”任务之一是限制中国在非洲的影响力和威信。换言之，新徳里和东京不但打算打造非洲-亚洲-大洋洲统经贸空间，而且还想在非洲这块蛋糕中分一杯羹。
在“亚非增长走廊”中，日本承担资金来源的主要角色。拨款很可能将通过熟悉的金融经济工具实现：亚洲开发银行、日本国际协力事业团和日本基础设施计划。
中国人认为印曰项目是妨碍中国欧亚一体化努力的尝试。北京对“ 一带一路”出现竞争者报以冷笑。现阶段“亚非增长走廊”处于萌芽时期并明显落后于中国的新“丝绸之路”,但日本庞大的金融资源和印度源源不断的人力资源完全可能打造出危险的对手。
“亚非增长走廊”和“一带一路”间的差异多过相似。主要在于两个项目主要驱动力不同。中国的“一带一路”是国有银行拨款的国企，印日项目的主要火车头则是私营部门。
俄罗斯对“亚非增长走廊”的兴趣更小，因为走廊途经之地在俄领土的更南边。无论如何，莫斯科将对这场竞争保持中立。
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