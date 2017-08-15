解放军扬威“国际军事比赛” 夺冠最极端竞赛

俄媒称，“国际军事比赛-2017”各国军人共创下了100多项世界纪录，其中中国队在国际军事比赛的最极端竞赛“安全环境”中获胜。
据俄新社8月9日报道，据“国际军事比赛-2017”新闻中心报道，在新疆库尔勒赛区参赛的各国军人共创下了100多项世界纪录。
报道称，今年各国军人在库尔勒赛区4项赛事中所创造的世界纪录数量几乎是去年的两倍。
共有来自10国的军人参加了库尔勒赛区“苏沃洛夫突击”“晴空”“安全环境”“军械能手”4个项目的比赛。今年的世界纪录在极速射击、极限驾驶战车等复杂科目中诞生。
“安全环境”项目赛中所有参赛国（俄罗斯、中国、伊朗、埃及和白俄罗斯）无一例外地创造了世界纪录。目前这一项目已经产生了约30项世界纪录。
安哥拉、白俄罗斯、委内瑞拉、埃及、津巴布韦、伊朗、哈萨克斯坦、中国、俄罗斯和乌兹别克斯坦的军人参与了库尔勒赛区的比赛。
另据俄罗斯卫星网8月9日报道，据“国际军事比赛-2017”的新闻中心发布的消息称，中国队在国际军事比赛的最极端竞赛“安全环境”中获胜，俄军队获得第二名。据悉，俄罗斯军队之前连续两年在该竞赛中获得第一名。
该消息称，日前在中国新疆库尔勒训练场举行的“安全环境”国际竞赛结束。中国队获第一，俄罗斯队获第二。
按比赛构想，防化专业人员对假想事故区进行侦察。来自俄罗斯、中国、伊朗、埃及和白俄罗斯的队伍在难以通行地段上执行任务：选取假想紧急情况区土壤、植被和水样品，发现发射性辐射源，确定毒剂类型等。
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