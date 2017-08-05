安倍政权现阴影 三位“接班人”瞄准“后安倍时代”

日媒称，日本执政党自民党内的岸田文雄、野田圣子、石破茂是瞄准“后安倍时代”的3位实力政治家，以8月3日安倍内阁改组为契机，这三人分别走上了不同的道路。安倍内阁的支持率暴跌，政权的向心力开始出现阴影，三位“安倍接班人”竞争者的应对显示出他们的深谋远虑。
据《日本经济新闻》网站8月4日报道，日本首相安倍任命自2012年安倍第二次任日本首相以来就一直担任外相的岸田文雄为自民党政治协调会（政调会）会长，而岸田从春天开始就对周围的人表达了决心：“下次人事调整时，不要留在内阁了，”政调会长是他自己希望担任的自民党要职。岸田作为外相来说非常靠得住，安倍之前对于更换岸田态度慎重，但在内阁支持率迅速降低的情况下，安倍判断要想在政权运营中得到岸田文雄的协助，需要做一定的考虑。
岸田从2012年开始担任以自民党内的保守本流自居的“宏池会”派系会长，一直被视为“后安倍时代”的候选人之一，但没有担任过被认为是首相“必经之路”的自民党三个重要职位。有观点认为，与担任过自民党干事长和政调会会长的石破相比，岸田处于劣势。岸田周边的人这样描绘今后的路线：“担任自民党要职后积攒实力，瞄准下届首相的位子”。
报道称，岸田是目前自民党内的鸽派代表，与比较保守的安倍原本就保持了一定的距离，对于以候选人身份参加2018年的党总裁选举，岸田也态度含糊，保留了回旋余地。另一方面，岸田被党内的某些老人评价为“没有气魄”，不具备与安倍进行权力斗争的实力。岸田文雄因为担心自己的派系像石破派那样被定位为党内的非主流，对派系内的人说：“我接受了所有任命的职位，这样一步一步开辟了道路”。
岸田在表达不想再待在内阁的意思时也避免了与安倍正面对立。7月20日岸田文雄与安倍单独会谈了约2个小时，并对安倍说“今后会继续支持你”。
报道称，安倍任命岸田为自民党政调会会长也是因为意识到了要在秋季的临时国会上提出自民党自主制定的修宪方案。岸田以前曾公开说过目前无需修改《宪法》第9条，党内越来越多的观点认为“可能很难在年内整理出方案”。对安倍来说，拉拢岸田也是为了在不消除其鸽派色彩的情况下，使修宪方案顺利通过。
其次，与安倍保持一定距离的野田圣子将以总务相的身份进入内阁，野田与安倍和岸田一样都是1993年同期当选为众议院议员的，从第二次安倍内阁上台后的2012年12月至2014年9月期间曾担任总务会长。一方面，在2015年9月的党总裁选举中，为阻止安倍重新当选曾尝试参选，但因没有找够20个推荐人最终放弃。
报道称，安倍起用野田圣子是为了构筑全党团结的态势。另一方面，野田被认为也想通过回归“正面舞台”寻找瞄准“后安倍时代”的时机。野田对周围的人说：“希望能改变自民党现在这种不发声的体制”，打算在内阁内积极发言，发挥安倍政权内的监督作用。
报道称，对于石破茂，他是在2016年的内阁改组中走出内阁的。石破在7月31日播出的网络节目中表示：“首相是内阁的头目，为实现首相的方针而担任内阁成员，内阁就是这样的机构”，暗示了即使安倍邀请其加入内阁也打算拒绝的想法。作为执政党内的反对派，石破被认为希望把民众对政权的不满转化为对自己的支持力量。
此外，安倍从石破率领的石破派提拔了在众议院3次当选的年轻议员斋藤健担任农林水产相。自民党人有人分析，安倍“可能是想通过逐一击破的人事调整方式来降低石破的向心力”。
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