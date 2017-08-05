阿里巴巴助力马来西亚数字经济发展

由阿里巴巴和马来西亚数字经济发展机构（MDEC）联合举办的云计算及大数据技术认证（ACP）第三期培训班４日在马来西亚结束培训。
本期培训课程为期三天，共有35位马来西亚当地企业的程序员和系统工程师参加。8月底，培训学员将参加由阿里云组织的统一考试，通过者将获颁技术认证证书。
阿里云马来西亚负责人陈霆健说，马来西亚数字经济发展机构与阿里巴巴宣布联手打造中国以外第一个电子世界贸易平台“试验区”后，对于新型科技人才的储备和培训，就成为了该计划落实的重要组成部分。
他说，培训项目在马来西亚开展以后，得到了当地云计算行业的广泛响应，前两期共有近50位学员参加培训，课程非常受欢迎。他希望这些课程能帮助马来西亚的企业、创新创业的客户和青年学生掌握最先进的阿里云知识，提升马来西亚的云计算行业水平。
学员余振恩说，阿里云是顶尖的云计算厂商，能在马来西亚参加他们组织的专业培训机会难得，这三天的培训也让他受益良多，他会把在这次培训中学到的新知识，应用到自己公司的云计算解决方案中，提升运作效率。
据了解，2016年3月阿里云正式启动培训与认证服务，该项目来到马来西亚，计划每年至少为当地培训1000名学员，助力马来西亚数字经济发展。
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