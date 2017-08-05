特朗普套上“紧箍咒” 美俄关系回天无力

美国总统特朗普2日签署了一项针对俄罗斯、伊朗和朝鲜三国的制裁法案，使之成为法律。值得注意的是，这项法律还赋予国会限制总统解除对俄制裁的权力。
在美国民主、共和两党党派分歧不断加剧的背景下，国会罕见地达成跨党派合作，高调介入通常由行政部门主导的外交事务，这显示立法部门对特朗普在处理美俄关系等问题上的不安和疑虑。制裁法案生效前后，俄伊朝三国均严词回应，俄方还宣布反制措施，这意味着业已紧张的美国与上述三国关系将雪上加霜。
无奈套上“紧箍咒”
根据该法案，美国将以俄罗斯涉嫌干涉美国2016年总统选举和乌克兰危机等为由，追加对俄相关个人和实体的经济制裁，并以发展弹道导弹项目等为由，对伊朗和朝鲜实施新制裁。
法案还规定，总统在做出包括解除对俄制裁或归还被查封外交财产等涉及美对俄外交政策“重大改变”的决定时，均需向国会提交报告，而国会有权否决总统的决定。
制裁法案7月底在国会参众两院获得通过后，白宫就是否签署法案犹豫不决。不愿公开姓名的白宫官员对媒体透露，特朗普曾“私下”表示，议案加入限制美国总统解除对俄制裁权力的条款，令其感到“沮丧”。美国媒体还报道说，特朗普政府官员曾通过多种渠道，力图说服国会议员放弃限制总统权力的条款，但这一努力并未成功。
华盛顿智库布鲁金斯学会资深研究员史蒂文·皮弗对新华社记者表示，由于参众两院均以超过三分之二多数的高票通过议案，特朗普的否决必定会遭国会推翻，造成白宫方面“难堪的政治挫折”，因此即便特朗普可能对法案中的条款感到不快，也只能无奈签署。
尽管签署了制裁法案，但特朗普毫不掩饰对其中束缚总统手脚条款的不满。他在2日的一份声明中表示，法案存在“严重缺陷”，特别是损害了美国行政部门在对外交往和谈判方面的权威，降低了总统为美国争取利益时的“灵活性”。
对此，美国会参议院外交关系委员会主席鲍勃·科克回应说，他了解白宫方面对法案中的一些条款有抵触情绪，但他认为这是一项非常重要的法案。
美国总统与国会研究中心副主任丹·马哈菲在接受新华社记者采访时说，美国两党普遍认为俄罗斯涉嫌干涉去年美国总统选举，美国政界普遍对俄敌意浓厚，导致国会以罕见的跨党派合作的方式采取行动。
美俄关系再受重挫
制裁法案在美国会高票通过后，俄罗斯外交部7月28日宣布，美国会以“极度挑衅”的法案拟对俄加强制裁，俄方决定采取回应措施，要求美方裁减驻俄外交人员数量，并禁止美使馆使用其位于莫斯科的多处房产。
法案生效后，俄罗斯总理梅德韦杰夫回应说，美对俄发起全面贸易战，有关俄与美新政府改善关系的希望破灭。
美国分析人士指出，美俄领导人上月初在德国汉堡举行较为友好的首次会晤后，两国关系出现了些许改善迹象，但此轮美俄交锋无疑逆转了这一脆弱的趋势。
马哈菲表示，特朗普以为通过与俄总统普京建立良好的个人关系就能改善美俄关系，但从恶化的两国关系现状来看，这一问题远非两国领导人建立良好个人关系就能够解决。
皮弗认为，美俄关系现已处于冷战结束以来的低位，双方只有通过“耐心”且“艰难”的外交方式才能将两国关系向好的方向推进。他还表示，此次美对俄制裁和俄方的回应措施虽无助两国关系改善，但也不应过分夸大其破坏性。
挥舞制裁大棒招非议
制裁法案生效前后，另两个受到制裁的国家伊朗和朝鲜也都予以严词回应。朝鲜8月1日谴责美国国会的制裁议案，表示美国对别国的制裁只是其为实现自身利益而采取的“无耻”手段。
朝鲜外务省发言人表示，美国为实现通过确保能源市场和扩大出口等方式振兴本国经济的目标，不惜以制裁为手段，肆意侵犯对手乃至盟友的国家利益。而美国对朝制裁服务于其控制亚太和称霸世界的野心。
伊朗总统鲁哈尼7月26日警告说，伊朗将采取任何必要措施应对美国制裁。他说：“如果美方无视伊核协议的部分内容，我们将以同样方式回应；如果其无视伊核协议的全部内容，我们也会以牙还牙。”
对于美国不断挥舞制裁大棒处理外交挑战的做法，美国一些分析人士也表达了不同看法。
美国外交学会专家罗伯特·卡恩撰文指出，近年来，制裁似乎已成为美国政府针对俄罗斯、伊朗和朝鲜等国采取的“优先措施”，美方需要回答的关键问题是，这一手段是否有过度使用之嫌，以及广泛使用制裁措施是否会对全球经济构成长期威胁。
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