美国国务卿疏远特朗普 称总统讲话“只代表他个人”

德媒称，美国国务卿蒂勒森在关于夏洛茨维尔暴力事件的辩论中疏远了特朗普总统。他在接受美国福克斯新闻频道采访时多次放弃为总统辩护的机会。后者因为对夏洛茨维尔暴力事件所作的反应而备受批评。
据德国《明镜》周刊网站8月27日报道，当被问及如何评价特朗普的反应时，蒂勒森回答说，美国政府“认为自己受美国人民价值观的约束并维护这些价值观”。当被问及是否也维护“总统的价值观”时，这位国务卿说：“他的讲话只代表他个人。”
主持人随后问：“你和他的态度保持距离？”蒂勒森回答说：“我已经对我们的价值观给出了自己的评论。”夏洛茨维尔暴力事件发生后蒂勒森说过的话是：“仇恨不是美国的价值。”他说，用仇恨拥抱美国的人“毒害了我们的公共讨论并损害了他们声称热爱的国家”，“我们谴责一切形式的种族主义和偏执”。
特朗普最初毫无分别地谴责“多方”参与暴力事件，因此在国内外受到批评。在当时的右翼极端分子游行中，一名反对游行的妇女被一辆疑为新纳粹分子驾驶并闯入人群的汽车撞死。两天后，特朗普仅仅谴责右翼极端主义团体的暴力行为是“令人厌恶的”，但一天后他老调重弹，说右翼极端分子和反示威者都有责任。他说，即使在右翼极端分子中也有“非常好的人”。
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