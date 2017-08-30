当信用卡遇上中国“二维码”

虽然已经回到美国，但32岁的美国人威廉·罗杰仍念念不忘在中国的“扫码”日子。
去年，威廉·罗杰到山西太原一所学校担任外教。一切安顿好后，他做的第一件事是让同事带他到银行申请信用卡。他说：“在美国，没有信用卡就像没有汽车，非常不方便。”
但第一次到超市购物时，威廉·罗杰却发现自己“落伍”了，因为他看见中国人都在用手机买东西。朋友告诉他，那是手机支付，在智能手机上下载一个APP，绑定银行卡，就能扫描二维码进行买单。
在中国，二维码短短时间内就将移动支付迅速催化普及，把刷卡甩在了身后。威廉·罗杰很快就学会并爱上了这种便捷的支付体验。他发现，在中国手机几乎无所不能。超市、餐厅、酒店、菜市场、公交车、地铁，随处可见移动支付二维码，甚至连寺庙捐赠都可以扫码。而固守信用卡的结果就是被排除在一些服务之外，比如无法使用共享单车等。
“在中国，手机支付已经成为一种比刷卡更智慧的生活方式。”威廉·罗杰说，二维码给他留下的印象比中国高铁更深刻。
从美国加州大学圣地亚哥分校返回太原过暑假的留学生韩纯，也有和威廉·罗杰相同的感受。“在美国没有微信扫码这样的功能，每个人都刷信用卡，不像国内这么方便。”她说。
这就是正在中国迅速蔓延的一种经济现象。人们似乎跳过了信用卡，直接进入了经济学家们预测的“无现金时代”。令人意外的是，这发生在中国这个世界上最大的发展中国家，而非欧美传统发达国家。
如果有人在30年前说，中国会用30年时间在移动支付上领先世界，会被认为是天方夜谭，因为1987年的中国还没有废除粮票，金融体系和发达国家还存在巨大差距。但随着中国创新能力的持续提升，在“移动支付”上，这次中国走在了前面。
今年2月份，支付宝推出了小微商家“收钱码”功能。小商家申请授权后，可以每日减免千分之一的提现手续费，进一步激发了小商家对二维码的使用热情。数据显示，仅前4个月申请“收钱码”的用户就达到了1500多万。
一位名叫丁正峰的印刷厂负责人告诉记者，从去年下半年开始，他们接到的二维码订单大幅增长，现在每天要印刷30万个，工人们经常要加班工作。
中国人民银行数据显示，2016年中国手机支付用户规模达到4.69亿，支付金额157.55万亿元，分别增长31.2%和45.59%，远超发达国家。
德勤中国首席经济学家许思涛评价说，中国在互联网移动支付领域的快速发展形成了对消费的独特推动力。（新华社）
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