巴基斯坦取消美高官访问 先与中国讨论阿富汗问题

英媒称，在前一天取消一位美国高官原定对巴基斯坦的访问后，巴基斯坦外交部发言人说，巴基斯坦外交秘书8月28日会见了中国阿富汗事务特使。
据路透社8月28日报道，巴基斯坦推迟了美国负责南亚事务的助理国务卿爱丽丝·韦尔斯的访巴安排。美国总统特朗普在一周前称巴基斯坦延长了阿富汗战争的持续时间，巴基斯坦的决定正是在这一情况下作出的。
报道称，特朗普指责巴基斯坦“窝藏”“混乱的代理人”，并为发动叛乱反对美国支持的阿富汗政府的武装组织提供庇护。
巴基斯坦官员对此回应说，美国不应把巴基斯坦当做“替罪羊”，并指责美军没能清除阿富汗境内的武装分子庇护所。
报道称，韦尔斯原定在访问伊斯兰堡期间讨论美国总统特朗普的阿富汗新政策。
巴基斯坦外交部在一份声明中说，在8月28日的访问期间，中巴讨论了“努力实现阿富汗持久和平与稳定”的问题。
巴基斯坦外交部说：“中国特使称赞了巴基斯坦为打击恐怖主义作出的贡献和牺牲……他说巴基斯坦消除恐怖主义祸患的努力应该得到国际社会的充分认可。”
报道称，中国在巴基斯坦的投资对该国经济复苏起到了推动作用。
报道称，两国之间不断深化的关系已经使巴基斯坦成为中国建设亚非欧海陆贸易连接线的现代版“丝绸之路”计划中的关键一环。
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