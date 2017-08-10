反对种族歧视 法国华人坚持斗争“求安全”

遇难者的妹妹和遗孀在数月前揭幕的悼念牌下摆放了花束。旁边的横幅上将法国的不朽格言改成了“安全！自由！平等！博爱！ ” 7日，塞纳-圣但尼省的数十名亚裔为响应亚洲协会团体“为了所有人的安全”的呼吁，在欧贝维利耶集会。一年前，合法居住在这里的49岁中国纺织工人张朝林被3人袭击，因伤势过重而死亡。
悼念活动的联合组织者解释说：“我们聚集在此悼念他。这座城市有很多人都是移民。”支持张朝林家人的委员会成员愿意相信：“针对不安全和亚裔种族歧视的斗争仍在继续。”去年，欧贝维利耶针对华人的暴力抢劫从35件飙升至105件。活动组织者遗憾地指出，在大部分偷窃和入室抢劫案件中,“有人认为亚裔就是商人，就会很有钱”。“为了所有人的安全”团体成员林春来(音)表示，有很多亚裔居住的博比尼、庞坦和塞纳河畔维特里频繁发生袭击事件。他注意到：“有些女性在家中被绑。”他认为“多亏了协会的警惕”，一年来“对于亚裔种族歧视的关注有所变化”。
法国华人协会的一名发言人华秦操(音)提出：“我们要求增强警力和增加摄像头。”欧贝维利耶市政府宣布已获得40名国家警察总署的警官支援，并将从10月起逐步增设25个监控摄像头。副市长索菲•瓦利承认：“我们的安保设备仍然不足。”
2016年8冃7日，张朝林和一个朋友走出欧贝维利耶市的一间酒吧后遭遇袭击。3个15岁至19岁的青年向两名华人发起挑衅，意欲抢劫。张朝林倒地时头部受伤，喉咙被踩。这名两个孩子的父亲在送医5天后因伤势过重去世。他的朋友被抢走的手提包中只有几块糖，一个手机充电器和几十欧元。
博比尼预审法官认同这桩袭击案件具有种族主义性质。3名青年向调查人员解释，他们攻击张朝林及其友人是根据他们的华裔相貌判断他们“身上可能有现金”。他们在事件发生三周后被起诉，并于今年7月19日因“暴力抢劫致死”被送上法庭。到目前为止，被告还没有上诉。审批曰朗尚未可知。他们最长可被判30年监禁。
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