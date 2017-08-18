马化腾超马云成中国和亚洲首富

阿里巴巴领导人马云可能是众人关注的焦点。不过一匹更大的黑马在中国首富的竞赛中刚刚超过了他。在《福布斯》榜单上，马化腾现在是中国和亚洲的首富，在全球富豪中名列第18位。
马化腾是一个不爱抛头露面、相对低调的人，但他拥有相当高以及不断增长的声望。他和马云属于同一类人：是互联网创新者之一。马化腾的公司已经成为全球信息技术行业中最大、最有实力的企业之一。
在全球游戏业中，马化腾创建的腾讯已经是一股庞大的力量。它的微信和支付应用正在改变中国人的日常生活。马化腾的崛起体现了中国从盲目模仿者转型称全球信息技术的创新者。
周二，《福布斯》全球富豪榜基于实时股价计算得出，马化腾的净资产为370亿美元，领先于马云的364亿美元。比尔•盖茨以898亿美元的身家高居榜首。虽然阿里巴巴和腾讯受益于中国崛起成为世界最大的互联网和电子商务市场，不过这两家公司本身也推动了中国市场的扩张。在一个无情且快速变化的市场中，它们不得不成为最优秀的创新者，只有这样才能生存下去。
私募股权投资者、北京大学教授杰弗里·托森说：“关于腾讯，在我眼中其杰出之处在于它的独创性。”托森”写过几本关于中国企业和消费者的书。托森表示：“和脸书网站、贝宝公司及其他许多公司不同，它不是一个依靠某项产品就一举成名的公司。每隔两三年就会再推出一项产品。”
正如美国商业内幕网站所指出的，1998年马化腾在26岁的时候创立了腾讯公司，公司的首款即时通讯产品QQ基本上模仿了以色列的ICQ系统，然后加以调整来适应中国市场。不过腾讯很快找到办法，通过游戏从日益增加的网民手中获利。它用游戏来吸引用户，然后向他们销售服务以解锁游戏中的额外功能。英国《经济学人》周刊在2014年曾写道，腾讯最后创造出了“比西方同行更好的商业模式”。
如今，腾讯在全球游戏市场上占据主导地位。它收购了热门游戏《英雄联盟》的开发商美国拳头公司以及另一款热门游戏《部落冲突》的开发商芬兰“超级细胞”游戏公司。在国内，腾讯推出的微信和移动支付服务已经发展成网络世界中最具创新性和多功能的产品之一。据公司透露，微信的每月活跃账户数达到9.38 亿。
椐德国斯塔蒂斯塔调查公司说，如今按市值来计算，腾讯是全球第五大互联网企业，处在脸书网站和阿里巴巴之间。今年第一季度腾讯实现营收72亿美元，利润为28亿美元。美国石英财经网站援引金融数据软件公司的资料说，马化腾持有腾讯8. 71%的股份，是持股最多的个人股东。
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