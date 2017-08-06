外国通过互联网和假新闻干预新加坡政治和选举 总理公署：不能低估

新加坡讯，新加坡总理公署部长陈振声说，新加坡必须警惕任何外国势力影响新加坡政治及破坏民主进程的潜在企图，新加坡总理公署部长陈振声今天在国会说。
他是在回应国会议员质询新加坡的选举是否容易受到外国干预，尤其是9月新加坡的总统选举。
陈振声说：“不能低估外国干预民主政治和选举过程，我们必须始终考虑到我们的社会和心理防御。”陈振声说。
“历史表明，较大较强的国家，将通过对较小的国家或者缺乏管理的国家，通过各种手段施加影响力来取得好处。”他说：“我们不能假设我们不会受到这样的外部力量的影响。”
在野的工人党议员方荣发问，过去是否一直有外国干预新加坡选举过程的案例，陈振声说，他不方便公开披露细节，因为这是一个敏感的事情。
陈振声说：“我们时刻将之视为进行中的假设，我们必须小心可能的外国对我们的干预，我们不能放松警惕。”
陈振声说，这种威胁包括常用的互联网和假新闻，他呼吁新加坡人在阅听中更加小心。
“承认外国干预是持续存在的，这对我们新加坡人是重要的。我们的民主过程保持干净，是所有利益攸关方和我们选民的集体责任。”
陈振声说，新加坡采取一些措施来防止外国干预，例如，选举法规定外国人不能参与选举活动，政治捐献法规定，候选人和政党不能接受外国资金。
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