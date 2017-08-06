亚太国家在中美角力中求平衡

中国在美国主导的国际体系中的崛起给整个东亚地区带来了巨大影响。如今大多数东亚国家发现自己成为了自身、美国和中国这个三角关系中的第三方。
如何平衡这种关系将极大影响未来多年该地区的形势。
美国这一方军事实力突出，因为美国这个“霸主”仍然是东亚地区许多国家的关键盟友。其主要作用是保护这些盟友不受外来威胁。即使并非美国传统安全盟友的越南、缅甸和印尼也认为可以利用与美国的关系应对中国。
作为另一方的中国现在是东亚地区大多数国家的主要贸易伙伴，“一带一路”倡议只会增强它的地区经济影响力。此外，中国现在利用自身经济影响力对地区国家施加影响，希望让他们的外交政策与自身利益匹配。
有三个国家体现了目前的这种态势。澳大利亚、韩国和菲律宾都是美国的正式盟友。三个国家的经济发展都依赖中国的贸易和投资。然而，这三个国家对这种外部压力的反应各有不同。
澳大利亚是三个国家中最矛盾的。根据1951年的《澳大利亚、新西兰和美国安全条约》，澳大利亚与美国的军事关系仍然充满活力。澳大利亚对奥巴马的“亚太再平衡”战略也予以配合，同意让2500名美国海军陆战队员在达尔义市驻扎。从陆克文到托尼•阿博特和马尔枓姆•特恩布尔等几位总理都批评过中国在南中国海的行动。
同样，澳大利亚对中国经济的依赖程度也是惊人的。2016年，澳大利亚将近三分之—的出口产品销往中国。中国大量采购的原材料让澳大利亚躲过了 2008年的全球金融危机。有一个强大的企业游说团体支持中国，而中国国内生产总值的变化直接影响主要的澳大利亚公司和它们的股票价格。
韩国与美国的防务条约可以追溯到1953年，而且现在还有3万美军驻扎在这里防备朝鲜的攻击。韩国前总统朴槿惠同意部署美国的“萨德”系统，而且韩美每年都举行大型联合军事演习。尽管有些韩国人，包括现任总统文在寅在内，更愿意对朝鲜采取更温和的立场，但这个国家带来的军事威胁让韩国坚决地留在美国的安全范围内。
但是去年，中国是韩国最大的贸易伙伴，韩国25.1%的出口流向中国。中国还是赴韩游客的主要来源。而在中国，韩国留学生是最大的外国学生群体。韩国企业则把在中国生产的廉价商品运回本国。
菲律宾的情况一直变幻莫测。作为对奥巴马总统的“亚太再平衡”战略的响应，坚定支持与美国的安全关系的时任总统阿基诺三世让美国使用菲律宾的5个军事基地，其中几个距离中国声称在南中国海拥有主权的岛礁非常近。
杜特尔特总统上台后，制造了自己的支点，宣布将“疏远”美国、倒向中国。菲律宾放弃了反对中国的强硬言论，转而欢呼两国经济关系的新时代。
据菲律宾贸易部长说，对中国的这种“切实可行、注重实际的”态度迅速带来了成效。2017年上半年，菲律宾对中国的出口增长了 34%,而菲律宾的全球出口仅增长14%。
尽管马尼拉的军事和外交官员愿意与美国保持牢固关系，但扩大的贸易和投资以及中国在与菲律宾的领土争端上采取的更温和立场可能将进一步弱化菲律宾与美国的关系。
很明显，在东亚地区国家衡量他们与中美两个大国的关系时，中国的经济影响力和美国的安全承诺都是需要考虑的因素。而领导层的更迭改变着每个国家在这个三角内的立场。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost