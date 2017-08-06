美国高官轮番要求中国遏制朝鲜 中方告诫勿将中美贸易扯上朝核

特朗普政府官员敦促中国及其他国家联合起来应对朝鲜的核武器及弹道导弹野心，美国副总统彭斯表示，不排除采取任何一种措施遏制朝鲜的可能性。
在朝鲜进行第二次洲际弹道导弹试射两天后，彭斯周日在访问爱沙尼亚时表示，朝鲜流氓政权的一再挑衅不可接受，中国应该做出更大努力。
他表示，虽然中国已采取前所未有的措施，在经济上开始孤立朝鲜并施加外交压力，但中国与朝鲜政权拥有独特的关系，并对朝鲜当局的决策具有独一无二的影响力。他呼吁中围使用这一影响力，和该地区其他国家一道，鼓励朝鲜加入各囯组成的大家庭，实现朝鲜半岛无核化并放弃其挑衅行为和弹道导弹计划。
【路透社纽约7月30日电】美国常驻联合国代表妮基•黑利今天说，美国“已厌烦了讨论朝鲜问题”，中国必须决定是否支持联合国针对朝鲜本月两次试射远程导弹的行为强化对朝制裁。
黑利在声明中说，联合国安理会任何“不加大对朝国际压力”的新决议“都是毫无价値的”。她说:“中国必须做出决定：是否终愿采取这一重要措施。谈判时间已过。”
美国一直在与朝鲜盟友中国就安理会强化对朝制裁决议草案进行磋商。7月4日朝鲜试射洲际弹道导弹后，黑利向中国递交了一份草案文本。黑利说，上周二美国已与中国取得会谈进展。
【美国《沃克斯》杂志网站7月30日报道】题：特朗普曾在朝鲜问题上指责中国，随后他改变了主意，然后再次改变主意。
28日，朝鲜试射了一枚从理论上可以打到纽约和华盛顿特区的导弹，这是该国首次试射拥有此种射程的导弹。
7月29日晚，特朗普总统在“推特”网站上对28日朝鲜试射导弹进行了某种回应——竟指责中国对朝“不作为”，但专家说，与特朗普所说的相反，中国无法凭借一己之力“解决”朝鲜核危机。
报道称，特朗普发布的上述新推文明显与他在仅仅一个月前发布的“推文”相悖。发表于6月20日的那条“推文”说他“非常感谢”中国在朝鲜问题上的帮助。
《沃克斯》认为，所有这一切所表明的最根本的问题是，特朗普的对朝政策不合理。这一政策一直变来变去，与为争取中国在应对朝鲜问题上提供帮助所需的那种谨慎外交完全相反。
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