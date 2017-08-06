摘录纸媒或需纳税 欧盟谷歌纷争又起

【法新社布鲁塞尔7月30 电】一项欧盟税收改革计划正在布鲁塞尔引发一场大战。这项改革会强制互联网聚合平台，如谷歌新闻，为它们在网上展示的摘自报纸的新闻片段向这些报纸支付费用。谷歌对这一改革提议大为恼怒。但大出版商，如德国的阿克塞尔•施普林格公司和鲁珀特•默多克的英国新闻集团，认为这项税收是拯救收入严重下滑的新闻业的唯一希望。
这是继欧盟 6月以违反公平竞争为由对谷歌开出24亿欧元罚单以来，双方最新的一起争端，这场大战今年将会持续上演。
免费新闻在互联网上的传播导致传统纸媒濒临崩溃，很多消费者不愿为网络服务付费，而会选择免费平台，如谷歌和脸书网站。
欧洲新闻社联盟说，网络聚合平台和搜索引擎“未经授权在互联网上使用媒体内容，已经威胁到民众对高质量新闻内容的可持续获取”。
该联盟还说：“因此，很有必要赋予新闻机构和其他出版机构包含一切网络活动的邻接权。”
邻接权是欧盟术语，指谷歌或脸书等网络平台有义务为摘录新闻文章等受版权保护内容付费。
所谓的“摘录税”仅是欧盟正在起草的一项重要立法的内容之一，这项立法旨在更新欧盟的版权法，使之适应数字化时代。
“摘录税”主要是参考西班牙的一项税制。批评人士说，如果谷歌因此决定关掉新闻聚合平台，实际上也会给出版商造成损失。
徳国曾通过一项类似法律，但出版商在发现网络浏览量锐减后，又迅速向谷歌开放了入口。
谷歌和雅虎公司所在的计算机和通信业协会说，这种想法“既站不住脚，又会引发争议，有百害而无一利”。
双方阵营目前正在欧洲议会和欧盟理事会展开斗争。外交人士说，欧盟成员国在摘录税问题上的意见也不统一,今年预计难有定论。
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