叙政府军围攻IS最后大型据点代尔祖尔

俄媒称，叙利亚政府军从西北方向进入代尔祖尔省，驻扎在距该省首府代尔祖尔市约50至60公里处。这一消息得到了叙利亚议会消息人士的证实。
据俄罗斯《消息报》7月31日报道，针对“伊斯兰国”组织（IS）最后一个大型据点的反攻即将开始。军事专家说，此次行动大概不会耗时太久。代尔祖尔城内的政府军已被恐怖分子围困数年，如今有望与城外军队里应外合，对“伊斯兰国”组织予以重击。
叙利亚阿拉伯复兴社会党议员贝克尔表示，大马士革高度重视代尔祖尔突围战。他说：“目前该方向具有首要意义。当地叙利亚军队被围困数年，亟须尽快得到援助。总体上可以说，收复代尔祖尔实质上是给‘伊斯兰国’组织画上句号。”
报道称，不久前，恐怖分子在叙利亚和伊拉克还有三个大型据点：摩苏尔、拉卡和代尔祖尔。巴格达当局7月10日宣布收复摩苏尔。在美国联军的帮助下，主要由库尔德武装构成的“叙利亚民主力量”组织在进攻拉卡，据最新消息，已经成功攻占拉卡的一半土地。就剩下代尔祖尔了。
军事外交界消息人士透露，关于代尔祖尔突围战的问题已僵持很久了。俄罗斯指挥部建议在2016年3月第一次收复帕尔米拉之后继续追击。但大马士革领导层并不赞同，决定着手解放阿勒颇。阿勒颇于2016年底被收复。
报道称，“伊斯兰国”组织恐怖分子2014年占领代尔祖尔市，并切断其与外部世界的联系。但他们未能摧毁占据数个街区以及附近空军基地的叙利亚政府军。从那时起，恐怖分子多次企图彻底控制代尔祖尔，但均未成功。被困的政府军依靠空投下来的武器、弹药和食品维持。大部分物资由俄空天军的飞机运输。
俄普列汉诺夫经济大学政治学和社会学教研室副教授奥列格·格拉祖诺夫评论称：“显而易见，‘伊斯兰国’组织失败了。叙利亚军队在代尔祖尔推进，进入与伊拉克接壤地区。恐怖分子会被按计划消灭。”
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